De Lladró a las Fallas: El CCCC explora la "trastienda fallera" del artista José Santaeulalia en una muestra

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) explora la "trastienda fallera" del artista José Santaeulalia en una muestra que repasa sus tres décadas de trayectoria como escultor, ilustrador y diseñador desde sus trabajos para la marca valenciana de cerámica Lladró hasta sus creaciones para el mundo de las fiesta.

A través de más de 180 piezas, la muestra ofrece una visión integral de su recorrido profesional a través de una selección de guiones, bocetos, figuras de porcelana, ninots, maquetas de falla e incluso, estandartes de primeros premios, apoyados por proyecciones audiovisuales de animación.

La muestra 'Santaeulalia' --que se podrá visitar desde este viernes hasta el 5 de mayo-- se ha presentado en la Sala Dormitori del museo y ha contado con la presencia del generente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda; el artista fallero José Santaeulalia y el diseñador y comisario de la exposición, MacDiego.

De este modo, la exposición descubre al espectador el proceso creativo previo a la construcción de una falla, así como a la creación de una figura de porcelana desde el esbozo en plastilina o en barro, pasando por la escultura de escayola hasta la reproducción en porcelana, que es completamente artesanal.

Para Bugeda, esta propuesta representa "el objetivo" que tiene el Consorci de Museus de "recuperar para el imaginario colectivo de los valencianos aquellas figuras destacadas del arte valenciano que, por H o por B, no han tenido una exposición en el ámbito público".

Santaeulalia "podría estar donde quisiera como diseñador y escultor", ha aseverado al tiempo que ha subrayado que su trayectoria "podría estar perfectamente en Disney, en cualquier firma internacional, pero él ha querido ser profeta en su tierra".

"UN ENORME ARTISTA Y DISEÑADOR VALENCIANO"

Asimismo, el gerente del Consorci ha señalado que la muestra pone en valor la trayectoria profesional de "un enorme artista y diseñador valenciano".

Por su parte, el creador ha confesado estar "muy abrumado" con el resultado de la muestra ya que recoge 30 años de su trayectoria como escultor y diseñador en los que "el diseño de las fallas y de ilustraciones en otros ámbitos han ido de la mano" y, aunque sean lenguajes "bastante distintos", "se han alimentado uno del otro y se han enriquecido una vertiente de la otra".

"Lladró aporta mi parte artística más académica, más seria, más anatómica, y todo esto ha alimentado a la parte más satírica del mundo de las fallas en el dibujo", ha afirmado Santaeulalia al tiempo que ha explicado que cuando ves una falla "te tiene que decir algo en muy poco tiempo, es un humor gráfico casi de una viñeta y eso es difícil de conseguir".

En este sentido, ha destacado que "esa expresividad" que se le puede dar a una imagen o a una escena también le ha valido para la parte escultórica de Lladró para que las figuras "no solamente sean un trabajo bien hecho, sino que transmitan algo, un sentimiento, una expresividad y eso creo que le ha dado también mucho valor".

En cuanto a la exposición, Santaeulalia ha apuntado que el 70 por ciento de los dibujos que se muestran en ella pertenecen a la "trastienda fallera" que existe detrás del proceso de creación de una falla donde solo se suele enseñar "el resultado final".

Así, ha expuesto que para una de las fallas que realizó para la comisión de Campanar, hizo "más de 100 dibujos" y "se descartaron muchas ideas". "Hay una trastienda ahí muy chula que no se suele ver y creo que es lo más curioso de las exposiciones", ha remarcado.

HOMENAJE A SU PADRE

Preguntado por si la recopilación de esos dibujos le ha servido de inspiración para futuros proyectos, el artista ha indicado que durante el proceso han encontrado "algún boceto o idea de alguna falla que es muy chula". "Me he guardado bastantes que han aparecido y eso es bastante chulo, hacer una recopilación de todo lo que habías olvidado hasta hoy y buscar en carpetas que ni me acordaba que estaban y que te traen a momentos, a épocas, a fallas que has vivido", ha resaltado.

La mayor parte de los dibujos que se exponen son los bocetos que ha trabajado con su hermano Pedro Santaeulalia para la realización de las fallas galardonadas con el primer premio en la Sección Especial, donde se aprecia la evolución del diseño desde la idea inicial.

El artista ha destacado que en la muestra se incluye también un boceto --dibujo de su padre para la Falla Na Jordana--, "un homenaje a quien nos metió el veneno del dibujo, de la pintura y del modelado a los cuatro hermanos".

"Mi casa era como los antiguos gremios, que estaba el maestro y los aprendices sin saberlo. No éramos conscientes de lo que estábamos aprendiendo y ahora sí que, con el tiempo, con la perspectiva, te das cuenta que eso ha sido el mayor aprendizaje, tener ahí en casa a un auténtico maestro", ha incidido.

Asimismo, MacDiego ha destacado el carácter de los dibujos de Santaeulalia, "exagerados, coloristas y gamberros con mensajes profundos y reflexivos" a los que aporta "un lenguaje accesible y visual y el equilibrio y las proporciones necesarias para convertirse en escultura".

FALLA MUNICIPAL DE VALÈNCIA

Por otro lado, interrogado Santaeulalia por la Falla Municipal del Ayuntamiento de València en la que participa este año y que tiene como lema 'Fauna fallera', ha señalado que, aunque con este monumento no compite, es la falla de "todos" por lo que "tienes gustar un poco" y tiene que ser "para todos los públicos".

"Nosotros queríamos un poco reírnos de nosotros mismos, de lo que es el mundo más fallero", ha indicado al tiempo que ha señalado que pretendían "representar a la gente, a la vida de la falla en la calle, del casal. Que en cualquier casal siempre hay gente que parece que esté duplicada, que está en todos los casales, y momentos que pasan en todos los casales".