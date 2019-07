Llega a València el Examen Oficial de Lengua Japonesa Nôken

Publicado 04/07/2019 16:14:39 CET

El Colegio Santo Tomás de Villanueva de València-Agustinos acogerá el próximo domingo, 7 de julio, el Examen Oficial de Lengua Japonesa Noryoku Shiken, más conocido como Nôken. Se trata de "la primera vez que los valencianos tendrán la posibilidad de certificar sus conocimientos a través de una institución japonesa", destaca el centro educativo.

El gobierno japonés, a través de la Fundación Japón, organiza esta certificación oficial --JLPT (Japanese Language Proficiency Test) en sus siglas en inglés-- que evalúa el nivel de competencia lingüística en hablantes no nativos.

La Fundación Japón se dedica difundir la lengua y la cultura de su país en todo el mundo, y para esta convocatoria, ha elegido al Colegio Santo Tomás de Villanueva de València como una de sus sedes oficiales, de manera que se une a las de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Facultad de Traducción e Interpretación; el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada; el Centro de Estudios de Asia Oriental (CEAO) de la Universidad Autónoma de Madrid e Idiomas Complutense de la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Santiago de Compostela, según figura en la web para España de las pruebas.

Desde Agustinos señalan que "aprender un nuevo idioma es cada día más usual y, aunque tradicionalmente, los idiomas europeos han sido los más buscados, desde hace ya unos años, el japonés ha irrumpido con fuerza posicionándose entre lenguas como el inglés, el francés, el alemán o el chino".

En la Comunitat Valenciana, este hecho se constata en los diversos eventos relacionados con la cultura nipona que se celebran anualmente en diversas ciudades. Sin embargo, recalcan, "esta es la primera vez que los valencianos tendrán posibilidad de certificar sus conocimientos a través de una institución japonesa".

126 PARTICIPANTES

Según los datos que aporta el centro educativo, desde el 2015 la cifra de estudiantes de japonés en la Comunitat "se ha duplicado, y se estima que, en la actualidad, unos 650 valencianos estudian este idioma". Algunos de ellos se presentarán el domingo a una convocatoria que reunirá a 126 participantes venidos de lugares como Francia, Irlanda o Italia, detallan.

El examen Nôken ha sido organizado por la Fundación Japón y la Japan Educational Exchanges and Services --antiguamente Association of International Education-- desde 1984 como "un medio fiable para evaluar y certificar la competencia en japonés de los hablantes no nativos", según estas entidades.

Cuando se comenzó a celebrar, señalan, "tan solo 7.000 examinantes se presentaban a nivel mundial, mientras que en 2009 se presentaron al examen 770.000 estudiantes en el mundo, haciendo del Examen Oficial de Nivel de Lengua Japonesa la prueba de lengua japonesa de mayor alcance en todo el mundo".