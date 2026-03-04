La llegada de turistas internacionales a la Comunitat disminuye un 3,5% en enero con 763,77 millones de gasto

Archivo - Varios turistas - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La Comunitat Valenciana recibió un total de 578.720 turistas internacionales durante el mes de enero, lo que supone una reducción del -3,51% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 763,77 millones, un 3,1% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de enero en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 131 euros en enero, un 5,47% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 10,07 día en Comunitat Valenciana. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.320 euros, un 6,81% más que en enero del año anterior.

En lo que va de año hasta enero, 578.720 turistas han visitado la Comunitat Valenciana (+-3,51%) y han dejado un gasto en la región de 763,77 millones de euros (+3,06%).

Por comunidades, la región más visitada fue Canarias con el 27,85% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (19,72%) y Madrid (14,95%).

