Llorca afirma que los disturbios en Barcelona y Bilbao son "un motivo más para cambiar el Gobierno de España"

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y presidente de la gestora del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que los disturbios ocurridos en los últimos días en Barcelona y Bilbao son "un motivo más para cambiar el Gobierno de España" en las elecciones generales del 29N porque "la sociedad está cansada de polarización" y, según él, al presidente Pedro Sánchez "le interesa y da la sensación de que la alimenta".

"Es un motivo más para cambiar al Gobierno de España, un motivo más para que nadie se quede en casa y que el día 29 de noviembre vote a favor de ese cambio que necesita este país", ha manifestado al ser preguntado por si teme que los disturbios se repliquen en la ciudad de València y por el acto previsto para este miércoles del agitador Vito Quiles en la capital del Túria.

Llorca ha realizado estas declaraciones tras posar ante las Torres de Serranos junto a los candidatos del PP por Valencia al Congreso y al Senado para el 29N, listas que encabezan la alcaldesa de València, Mª José Catalá, y la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero, respectivamente.

"Yo soy la antítesis de la polarización, yo intento siempre tener un lenguaje y una forma de actuar tranquila, porque yo creo que la sociedad está cansada de polarización. Es cierto que a Sánchez le interesa y que Sánchez da la sensación de que alimenta este tipo de cosas", ha sostenido el jefe del Consell.

Dicho esto, ha recalcado: "Ya saben que no me gustan las polarizaciones, no me gustan los enfrentamientos y quiero insistir en que Pedro Sánchez se ha dedicado todos estos años de Gobierno a intentar enfrentarnos y dividirnos a los españoles, entre unos y entre otros". "Yo creo que eso no es bueno para la sociedad y que por lo tanto lo rechazo completamente", ha zanjado.