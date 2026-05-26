Llorca afirma que los Presupuestos 2026 prevén "la inversión más importante en educación" y subida salarial a docentes

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha aseverado sobre los Presupuestos de la Generalitat de 2026, que se prevé aprobar el próximo mes de julio, plasmarán la "inversión más importante que se ha hecho nunca en materia de Educación" y ha subrayado que estas cuentas garantizarán, además, "reconstrucción, sanidad, políticas sociales y rebaja fiscal".

De esta manera lo ha afirmado el jefe del Consell, a preguntas de los periodistas esta tarde en València, después de que el Consell y Vox hayan acordado aprobar a finales de julio en Les Corts los presupuestos autonómicos para 2026, tras haber negociado una serie de medidas basadas en tres pilares: la prioridad nacional, una "importante" reducción fiscal y abordar el problema de acceso a la vivienda.

Para Pérez Llorca, hoy "es un día muy positivo" porque "no es una cuestión para el presidente o para el Partido Popular o para Vox", sino "para la Comunitat Valenciana": "Una vez más demostramos que con diálogo y entendimiento damos estabilidad".

"ESTABILIDAD PARLAMENTARIA"

Según ha remarcado el 'president' de la Generalitat, antes de participar en el X aniversario de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana, estas cuentas --cuyo proyecto se aprobará esta semana en el pleno del Consell-- "reflejan esta estabilidad parlamentaria que ha tenido siempre la Comunitat Valenciana y más si se compara con lo que está pasando con el Gobierno de España".

Llorca también ha resaltado que con estos presupuestos, el Consell "va a comenzar a hacer justicia fiscal con toda la sociedad valenciana" y, por eso, "vamos a comenzar a hacer una bajada considerable de la Renta y vamos a demostrar que no por recaudar más se gestiona mejor", ha apuntado.

En este punto, Llorca ha subrayado que durante el Gobierno del Botànic, "con Ximo Puig y Mónica Oltra, los impuestos estaban mucho más altos y las listas de espera en dependencia y en sanidad estaban mucho más altas que ahora con el Partido Popular". Por lo tanto, ha continuado, "no se trata de lo que recauda, sino de cómo gestiona las cosas". "Yo creo que esos presupuestos van a reflejar que cuando se hace una buena gestión, se puede bajar la presión fiscal a los vecinos, garantizando servicios", ha resaltado.

En otro orden de cosas, Llorca ha anunciado que estas cuentas van a contemplar "la inversión más importante que se ha hecho nunca en materia de educación". Tanto en inversión en infraestructuras, también, como en cumplir todos aquellos acuerdos que están llegando --la Conselleria de Educación y los sindicatos-- en estos días de reuniones, ha remarcado.

Por tanto, tal como ha dicho, "estos presupuestos del año que viene contemplan ese aumento de salarios tal como se pactó ayer". En concreto, este lunes CSIF y ANPE aceptaron la propuesta salarial de la Conselleria de Educación, en el arranque de la tercera semana de huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana.

Dicho esto, ha comentado que con los presupuestos "hay que cumplir los plazos", ya que hay una "tramitación parlamentaria en Les Corts que está sujetos a enmiendas y a alguna pequeña modificación".

"Por lo tanto, yo creo que comienza una tramitación de los presupuestos que van a garantizar reconstrucción, sanidad, educación, políticas sociales y que también, por primera vez, y de una forma importante, van a garantizar una rebaja fiscal para todos los valencianos y todas las valencianas", ha apostillado.