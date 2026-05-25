Llorca asegura que acudirá a reunirse con Arcadi España pero le exigirá "hechos concretos" como el fondo de nivelación

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene durante el encuentro político en la sede central del PPCV, a 25 de mayo de 2026, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que acudirá a la reunión con el ministro de Hacienda, Arcadi España, para hablar sobre la financiación autonómica cuando sea convocado para ello y ha avanzado que le exigirá "hechos concretos" como activar el fondo de nivelación transitorio para la Comunitat Valenciana, como "prueba evidente y clara de que verdaderamente empieza a haber un compromiso" por parte del Gobierno.

Así lo ha manifestado, en atención a medios en la tarde de este lunes en València, donde ha asistido a la reunión de presidentes de diputaciones, cabildos y consells que se celebra en la sede del PPCV en la capital valenciana.

Recientemente, Arcadi España avanzó que "en breve" se pondría en contacto con el 'president' de la Generalitat para mantener un encuentro "con absoluta normalidad institucional" y abordar la financiación autonómica. Este pasado fin de semana, en una entrevista en 'El Periódico', aseguró que el Gobierno va a llevar adelante la reforma del modelo de financiación y subrayó que la voluntad del Ejecutivo es "tener una nueva financiación el año que viene".

Llorca ha apuntado que, a través de esta misma entrevista, ha conocido que el ministro de Hacienda "nos va a citar las autonomías para hablar de la financiación y dice que va a empezar por la nuestra", la Comunitat Valenciana. "Está muy bien atender su petición, es mi deber y es mi obligación", ha prometido.

"QUE NO ME TRAIGAN 'POWERPOINTS'", AVISA

Sin embargo, ha advertido: "A mí que no me traigan 'powerpoints' de financiación ni que me traigan nada que no sea algo cierto y real que podamos trasladarle a todos los valencianos. Y yo le digo que la mejor forma de demostrar que hay un compromiso real es activar el fondo de nivelación transitorio. Eso que él, durante tanto tiempo como conseller del gobierno de Ximo Puig, exigió y pidió a su partido para que se aplicase para la Comunitat Valenciana".

Por tanto, ha garantizado que, si Arcadi España "quiere reunión", él asistirá, pero ha pedido que sea con "hechos concretos" y el primero es poner en marcha "algo que él compartía cuando vivía en la Comunitat y que compartimos todos, que es que ponga en marcha ese fondo de nivelación transitorio". "Es una prueba evidente y clara de que verdaderamente empieza a haber un compromiso", ha valorado.

"METAMORFOSIS" DE LOS SOCIALISTAS VALENCIANOS EN MADRID

En este contexto, Juanfran Pérez Llorca ha asegurado haber "perdido la cuenta de cuántos socialistas valencianos se han incorporado al equipo de Pedro Sánchez o se han convertido en 'sanchistas'", pero sí que ha manifestado saber "cuántos de ellos o ellas, cuando han llegado allí, han reivindicado algo para el pueblo valenciano: cero, como el mismo dinero que nos han enviado ninguno de ellos".

Precisamente, ha indicado que "el último" de estos ha sido Arcadi España, con quien siempre ha tenido "una relación súper cordial" porque es un hombre "de buenas palabras y de diálogo". "Pero no sé qué pasa que, cuando los socialistas llegan a la sede de Ferraz, sufren una metamorfosis que hacen que se pongan de espaldas al pueblo valenciano y a la Comunitat Valenciana", ha lamentado.

"Que en el PP no les caigamos bien, puede ser, pero es que a mí me da absolutamente igual. Yo lo que quiero es que atiendan las peticiones de nuestra Comunidad y no las atienden", ha incidido.