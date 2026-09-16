Llorca y Bernabé piden "extremar" la precaución y seguir las indicaciones oficiales ante las lluvias

Archivo - Una mujer camina mientras se protege de la lluvia con un paraguas, a 11 de noviembre de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido a la ciudadanía "extremar" la precaución y seguir "en todo momento" las informaciones de los servicios de emergencias ante el espisodio de fuertes lluvias y tormentas que está afectando a la Comunitat Valenciana.

En un mensaje publicado en 'X', el jefe del Consell ha asegurado estar "muy atento" a la evolución de las lluvias en la Comunitat Valenciana ante la alerta naranja activada.

"Por favor, extremad la precaución, seguid en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia e informaos exclusivamente a través de los canales oficiales" de Emergencias, ha subrayado.

Y, ante cualquier situación de riesgo, "marcad el 112", ha dicho. "La seguridad de todos es nuestra máxima prioridad", ha indicado.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reclamado "mucha precaución, por favor, ante las tormentas y la intensa lluvia que ya cae", a la vez que ha recordado que hay varios avisos naranja en el interior sur y litoral sur de la provincia de Castellón, toda la provincia de Valencia y litoral sur y norte de la de Alicante.

"Evitad cualquier desplazamiento innecesario y seguid siempre las recomendaciones de los canales oficiales", ha enfatizado.