Llorca y Catalá alaban el "virtuosismo" de Rafael Serrallet, Grammy Latino 2025 al Mejor Álbum Instrumental

Recepciónen el Palau a Rafael Serrallet - GVA

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido este lunes un encuentro con el guitarrista valenciano Rafael Serrallet, ganador del premio Grammy Latino 2025 al Mejor Álbum Instrumental por 'Y el canto de todas', una reunión en la que ha participado la alcaldesa de València, María José Catalá, y tras la que han alabado la trayectoria y "virtuosismo" del músico de Xirivella.

Pérez Llorca ha destacado la labor de este guitarrista valenciano y, en particular, el éxito del álbum premiado, un proyecto que "busca visibilizar la obra de compositoras latinoamericanas y rescatar piezas de gran valor artístico que quedaron fuera del canon musical tradicional", según ha señalado la Generalitat en un comunicado..

El 'president' ha puesto en valor "el virtuosismo, la personalidad artística y el compromiso social" de uno de los guitarristas clásicos españoles "con mayor proyección internacional", cuya música se caracteriza "por una técnica depurada y un sonido de gran delicadeza y profundidad expresiva".

'Y el canto de todas' fue grabado en Ucrania en plena guerra, junto a la Orquesta Sinfónica Filarmónica Nacional de Lviv dirigida por Serhiy Khorovets, y recoge 13 emblemáticas canciones de compositoras latinoamericanas, a menudo conocidas por el público pero no reconocidas como autoras.

Rafael Serrallet, que ha actuado en más de 100 países y colaborado con numerosas orquestas de todo el mundo, es el primer músico valenciano en conseguir un Grammy. Es doctor en Música por la Universitat Politècnica de València y posee la cruz de la Orden de Isabel la Católica, concedida por S.M. el Rey Felipe VI por su contribución a la difusión de la cultura y la música españolas en el mundo.

Por su parte, la la alcaldesa ha destacado la importancia de este galardón que sitúa el último proyecto discográfico de Serrallet "entre los referentes musicales de habla hispana". "Es un proyecto de investigación y de divulgación del talento de compositoras invisibilizadas que, además, defiende la música como lenguaje universal y como una excelente herramienta de integración social", ha mantenido.

Además, a su juicio, "es un proyecto que encaja perfectamente con los objetivos de la estrategia València Music City, impulsada desde el Ayuntamiento de València para fomentar el lenguaje internacional de la música, así como sus valores y su capacidad como motor y herramienta social", según ha informado el consistorio.