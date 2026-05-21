Llorca se compromete con directores y familias a cumplir lo que se firme y dice que "para dialogar no hay ultimátum"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (d), habla con el director de un centro educativo que ha presentado su renuncia para reclamar un acuerdo sobre las peticiones del profesorado. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido a la salida de Les Corts una conversación con representantes de las direcciones de centros y de familias a quienes ha asegurado que hay voluntad de llegar a "un entendimiento" y que "para dialogar no hay ultimátum".

Además, ha recalcado que tiene cuantificada económicamente la propuesta de mejoras que la Conselleria de Educación ha realizado a los sindicatos convocantes de la huelga indefinida y se ha comprometido a que "si se firma, se cumple".

El jefe del Consell, a su salida del parlamento valenciano tras la sesión de control de este jueves, se ha quedado algo más de diez minutos hablando con tres representantes de la comunidad educativa. Esta mañana, una numerosa concentración ha protestado ante la cámara para reclamarle que "intervenga en el conflicto" y la Generalitat siga negociando las peticiones del colectivo docente.

Jaume Olmos, del CRA Benavites-Quart de les Valls y uno de los miembros de los equipos directivos que han presentado su renuncia para reclamar que se llegue a un acuerdo, ha explicado a Pérez Llorca que solo querían entregarle personalmente la renuncia a la consellera de Educación y exponerse sus motivos. Ha rogado al 'president' que si tienen "alguna duda", se la pregunten porque son estos profesionales quienes conocen la realidad de los centros y sus necesidades.

El director, junto a otras compañeras de equipos directivos, acababan de salir de Les Corts, donde habían intentado presentar por registro de entrada sus escritos de renuncia y donde finalmente han presentado una solicitud a la Mesa de Les Corts para pedirle que inste a la consellera, Carmen Ortí, a que continúen las negociaciones.

Llorca, por su parte, ha recordado las múltiples reuniones de Ortí con los sindicatos y ha resaltado que él "siempre dice lo mismo: que hay que hablar y hay que entenderse". En este sentido, ha lamentado que los sindicatos, después de estar el martes con el equipo de la Conselleria "hasta las tres de la mañana para hacer un documento, volvieran al día siguiente diciendo que había que empezar de nuevo".

Cuando el director le ha comentado que no pueden aceptar ultimátums, el 'president' ha asegurado: "No hay ningún ultimátum, para dialogar no hay ultimátum" y ha considerado que "lo ideal" es sentarse e ir acordando punto por punto. También ha enfatizado que el documento que Educación ha puesto sobre la mesa es un principio de acuerdo y que en un futuro se puede seguir hablando sobre diversas cuestiones.

"NI EQUIPOS DIRECTIVOS NI FAMILIAS PUEDEN ESPERAR"

En el momento en el que le han pedido que diga cuándo se va fijar una nueva fecha para negociar, el dirigente autonómico ha señalado que cree que la semana que viene, "lunes o martes", no debe haber problema para que se vean consellera y sindicatos. A esto, los manifestantes le han advertido que "ni los equipos directivos ni las familias pueden esperar", y el president ha insistido en que existe ya un documento que se puede firmar.

En todo caso, Llorca "ha asumido el compromiso" de que "lo que se pacte se lleve a cabo" y ha pedido a sus interlocutores que entiendan que no él "no puede arreglar en un año lo que lleva años sin hacerse". "Las promesas incumplidas no pueden ser solo responsabilidad mía", ha apostillado.

Otra directora, Cristina Rodríguez, le ha reprochado que a causa de la "paralización" del Plan Edificant su centro, en la localidad de Sagunt, no dispone de un ascensor que es absolutamente necesario. Llorca ha negado que esté paralizado y se ha referido a dos cuestiones respecto a este plan: el "sobrecoste" y que la última consellera de Educación del gobierno del Botànic (Raquel Tamarit, de Compromís) firmó delegaciones de obra estando ya en funciones.

Y la representante de una AMPA ha incidido en que la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya ha solicitado una reunión urgente con la consellera de Educación. "Me encargaré de que os dé la cita", ha dicho el 'president'.

Llorca ha mostrado discrepancias con los manifestantes en cuanto a sus críticas a la Ley de la Libertad Educativa y les ha dicho que "no ha notado" que desde este colectivo se le apoye cuando reivindica al Gobierno central más dinero para la Comunitat Valenciana. "Siempre lo hemos reclamado", han replicado ellos.

Sobre la exigencia del profesorado de bajada de ratios, también ha hecho notar que están aún a la espera de que el Ministerio presente la memoria económica para poder ejecutar la reducción que ha aprobado.

No obstante, el presidente ha querido centrarse "en lo que estamos de acuerdo" y les ha reiterado su intención de seguir hablando para llegar a un entendimiento. Por su parte, Jaume Olmos le ha manifestado que "lo único que quieren es negociar".