Llorca critica que Arcadi España no responda a su carta para reunirse y no diga “ni pío” del fondo de nivelación

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha criticado que el ministro de Hacienda, el exconseller valenciano Arcadi España, lleve “más de un mes sin responder” a la carta que le envió después de ser nombrado para mantener una reunión. Además, le ha reprochado que no diga “ni pío” del fondo de nivelación transitorio para la Comunitat Valenciana que “se pasó todos los días reclamando” cuando era conseller.

Así lo ha manifestado en la sesión de control en Les Corts en respuesta al síndic de Vox, José Mª Llanos, quien ha preguntado al también líder del PPCV "cuál es la posición del Consell ante los constantes ataques del Ejecutivo de Sánchez".

El síndic de Vox ha exigido al Consell que “deje de mirar hacia otro lado” y actúe con firmeza frente a las políticas del Gobierno que, según él, “perjudican gravemente a los valencianos, a nuestra economía y a nuestros sectores productivos”.

En materia de financiación, Llanos ha acusado al Ejecutivo central de “castigar deliberadamente” a la Comunitat “mientras riega de privilegios y dinero público a sus socios separatistas” y “dejan a los valencianos como ciudadanos de segunda”.

También ha reprochado a la ministra de Ciencia y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, “utilizar el Palacio de la Moncloa para hacer campaña electoral a costa de todos los españoles”. “Cada palabra de la señora Morant es una falsedad detrás de otra”, ha criticado, y ha vuelto a denunciar la gestión del Gobierno en al reconstrucción tras la dana.

En su respuesta, Llorca ha señalado que la Comunitat está a la cola en financiación autonómica y ha augurado que el actual Gobierno “no lo va a solucionar”, ya que considera que “no hay ningún plan”, solo “promesas”. Ha recordado que hace más de un mes que envió una carta a España, después de que asumiera la cartera de Hacienda al dejarla Mª Jesús Montero como candidata socialista a las elecciones de Andalucía, y ha lamentado que “aún no se ha dignado a contestarla” y a citarle a una reunión.

“Qué rápido se reúnen con el líder de Esquerra Republicana y cuánto tardan con el presidente de una autonomía”, se ha quejado en alusión al encuentro que mantuvieron Sánchez y Oriol Junqueras en la Moncloa del que salió la actual propuesta de reforma de financiación del Gobierno.

Además, ha indicado que pensaba que era una “gran ventaja” que Arcadi España hubiera sido conseller, una etapa en la que “se pasó todos los días reclamando el fondo de nivelación” para que el Consell no dependa de las entregas a cuentas y disponga de fondos para la sanidad, la educación y los servicios sociales. “¿Y ahora qué dice? ¿Usted lo oye? Porque yo, desde que es ministro, no le he oído decir ni pío?”, ha añadido.

CRITICA LA LENTITUD DEL GOBIERNO EN LA RECONSTRUCCIÓN Y EN INFRAESTRUCTURAS

En este punto ha vuelto a denunciar que “lo peor y lo más grave” es que, después de la dana que el 29 de octubre de 2024 provocó 230 fallecidos en la provincia de Valencia, faltan infraestructuras hídricas para evitar una catástrofe similar y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) “solo lleva ejecutado el 3,9% de lo que tenía que hacer”: “Ni las muertes de tantos valencianos han servido para que el Gobierno se ponga las pilas”.

Sobre infraestructuras, ha criticado “mientras la Comunitat tiene entre el 60% y 70% del Plan de Cercanías 2017-2025 sin ejecutar, el Gobierno destina 5.200 millones para una cuarta línea orbital ferroviaria en el área metropolitana de Barcelona”. Ha indicado que no se han duplicado las líneas entre Cullera y Gandia, Castelló de la Plana y Vinaròs, València y Utiel, como tampoco se ha acometido la mejora y ampliación de la línea entre Alicante y Sant Vicent del Raspeig.

Y ha lamentado que “sigamos sin conexión ferroviaria y sin segunda pista" en el aeropuerto Alicante-Elx y la "lentitud" en la ejecución del Corredor Mediterráneo: “El ministro [Óscar Puente] dijo que estaría en 2027 y ahora dicen que no estará en marcha hasta 2029”.

Llorca ha aprovechado para aludir a casos de corrupción que afectan a excargos del Gobierno como el exministro valenciano José Luis Ábalos: "Más de un año después de la dana no hay línea de Cercanías entre Buñol y Utiel y siguen sin implicarse con el soterramiento de las vías en Alfafar-Sedaví. Para eso no hay dinero, pero sí para gastarse el dinero que iba para revisar las vías en prostíbulos y mordidas".

También ha hablado sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra: "¿Qué pensarán los dependientes cuando ven que el dinero se ha ido para pagar a las hijas de Zapatero o quienes tienen menos dinero en sanidad porque se lo gastaban en prostíbulos?".

ORTÍ NO RESPONDE A VOX SOBRE LA LEY DE LIBERTAD EDUCATIVA

En el turno de preguntas, la diputada de Vox Julia Llopis ha cuestionado a la consellera de Educación, Carmen Ortí, si el Consell “va a cumplir su acuerdo con Vox y la Ley de Libertad Educativa?". Ortí no ha respondido a esta cuestión y ha reiterado que pretenden “seguir trabajando para que la huelga se solucione cuanto antes”.