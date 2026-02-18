Llorca defiende su actuación con las VPP de Alicante: “Detectamos trato privilegiado de unos jetas y lo investigamos"

La vicepresidenta Susana Camarero y el 'president' Juanfran Pérez Llorca en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido la actuación de su gobierno tras estallar la polémica de la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus de Playa de San Juan a cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos. Además, ha admitido que “evidentemente se tienen que reforzar los sistemas de control” y ha garantizado que ya se está haciendo.

“Detectamos un trato privilegiado y una información privilegiada de unos jetas, que lo sigo diciendo, y lo que hicimos es investigarlo”, ha recalcado en la sesión de control en Les Corts, frente a la exigencia del PSPV de que asuma responsabilidades por este caso y cese a la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, y pida la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Así lo ha manifestado, en su primera sesión de control desde que tomó posesión hace más de dos meses, semanas después de conocerse que la ya exconcejala de Urbanismo de Alicante Rocío Gómez y familiares de la también dimitida directora general del Ayuntamiento María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, estaban entre los adjudicatarios de estas VPP. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas. Una jueza de Alicante ha abierto diligencias previas tras recibir una denuncia por estas adjudicaciones.

En su intervención, el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha acusado al PP de “tráfico de influencias y uso de información pública para quedarse viviendas que pagamos con el dinero de todos”. “El congreso del Partido Popular se hará en la piscina del residencial Les Naus”, ha ironizado, y ha reprochado al Consell que mientras se conoce este escándalo haya personas en Alzira (Valencia) haciendo días de cola para acceder a una VPP.

Muñoz ha instado a Llorca a que la primera actuación de la futura oficina antiokupación, que pondrá en marcha el Consell fruto de un acuerdo con Vox, sea “ir a Les Naus y desalojar a los okupas del Partido Popular de alto standing”.

En su primera réplica, el jefe del Consell no ha aludido a la polémica de estas VPP y ha reivindicado el plan Vive impulsado por la Generalitat como ejemplo de “diálogo, entendimiento y política útil”, ya que ha destacado que se han sumado hasta 85 municipios gobernados por el PSPV.

Además, ha vuelto a criticar que durante los ocho años de gobierno del Botànic se construyeron “cero viviendas” públicas frente a las “4.800” impulsadas desde que llegó el PP al Consell en 2023.

En su segunda intervención, el síndic socialista ha acusado al PP de haber eliminado requisitos para acceder a viviendas públicas mediante un decreto aprobado en 2024 que, según él, “es el origen de lo que ha ocurrido”. “Eliminaron controles para acceder a las viviendas, eliminaron la calificación permanente y, sobre todo, le dieron la posibilidad de adjudicarlas al promotor”, ha explicado.

"CARECE DE AUTORIDAD MORAL"

“Usted carece de autoridad moral –ha espetado a Llorca–, su gobierno también, pero lo que es un peligro público es que la consellera que lo firmó siga en el cargo sin que usted le haga dimitir”. Ha recordado además que el decreto de 2024 llevaba la firma tanto de Camarero como del ‘expresident’ Carlos Mazón, quien sigue como diputado del PP pero no ha acudido al pleno de este miércoles en Les Corts.

Muñoz ha reprochado a Llorca que se muestre “indignado” por la polémica de las VPP de Alicante cuando ha criticado que utilizó su “posición privilegiada” durante su etapa como alcalde de Finestrat para “reformarse la piscina” de su vivienda y, así, “beneficiarse a sí mismo”.

Dicho esto, ha exigido al también líder del PPCV que acabe con este “cártel de la vivienda” y devuelva los pisos adjudicados irregularmente a “la gente que lo necesita”. Ha avanzado además que el PSPV presentará enmiendas al segundo decreto de simplificación administrativa del Consell para solicitar la paralización del plan Vive y forzar la devolución de las viviendas adjudicadas irregularmente.

“Este escándalo debe remover conciencias y también deben actuar otros partidos”, ha rematado en alusión a que “Vox está muy callado” al respecto “apoyando a Pérez Llorca y siendo cómplice de esta situación”.