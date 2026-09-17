Llorca defiende el criterio "técnico" y "acertado" en el envío del ES-Alert y dice que hubo "avisos en tiempo y forma"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, visita el puesto de mando de Metrovalencia, a 17 de septiembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que este miércoles, durante la alerta naranja por lluvias, "todos los planes y todos los avisos funcionaron perfectamente", hubo "avisos en tiempo y forma" y el envío del ES-Alert siguió "criterios técnicos" y, por tanto, fue "acertado".

Así lo ha subrayado este jueves en declaraciones a los medios desde el puesto de mando de Metrovalencia, donde ha explicado que la Comunitat Valenciana está recuperando la "normalidad" tras las fuertes lluvias pero ha pedido precaución porque durante la jornada de hoy siguen activos avisos naranjas.

Preguntado por si el ES-Alert se envió tarde a la población, Llorca se ha remitido a las explicaciones técnicas del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, al tiempo que ha subrayado que "un ES-Alert no se envía para avisar de que va a llover" sino que "en los días antes surgen ya los avisos en base a la información que remite a Aemet".

El jefe del Consell ha insistido en que el aviso activo en la Comunitat Valenciana era de nivel naranja y no una alerta roja y en que "se habían hecho todos los avisos correspondientes y se había facilitado toda la información a los municipios" para que estableciesen las medidas de prevención oportunas en sus Cecopal. "Por lo tanto, avisos ha habido en tiempo y en forma", ha asegurado.

Llorca ha expuesto que, desde la dana de 2024, se decidió que "cuando queda claro que hay un aviso por alerta roja, se envía un ES-Alert preventivo". Así, ha remarcado que "la única vez que se utiliza el ES-Alert como algo preventivo" es cuando la Aemet ha dado aviso de una alerta roja.

El 'president' ha detallado que "ayer, en un momento determinado dentro de esa alerta naranja, el conseller de Emergencias al frente del Cecopi y las personas que están allí en el Cecopi decidieron enviar un ES-Alert porque las lluvias que se estaban dando, y en el espacio-tiempo que se estaban dando, se ajustaban ya más a un criterio de alerta roja que de alerta naranja". "Por lo tanto, en previsión de que pudiese aumentar considerablemente el caudal de los barrancos, decidieron enviar ese ES-Alert", ha relatado.

"Son criterios técnicos que adoptan las personas que están al frente de la emergencia y yo creo que es un criterio acertado", ha recalcado el presidente de la Generalitat.

"NOS FALTA AÚN MUCHA PEDAGOGÍA"

Asimismo, Llorca ha lamentado que "nos falta aún mucha pedagogía, nos falta mucha educación en cuanto a las alertas". "Tenemos que aún aprender a diferenciar qué es un ES-Alert, qué es una preemergencia, qué es una emergencia, qué es un aviso y es algo que llevamos reivindicando mucho tiempo y que tenemos que empezar también a formar en colegios, a los más jóvenes y a toda la sociedad en general, para que cada vez tengamos una mejor información y tengamos claro qué sistemas se emplean", ha agregado.

Además, ha comentado que "en España no está protocolizado aún por Protección Civil el empleo y el uso del ES-Alert y que, por lo tanto, ahora están primando los criterios que se establecen en cada Cecopi de cada comunidad autónoma".

"Yo creo que también tenemos que hacer una reflexión y tendremos que empezar a trabajar por parte de todas las administraciones para que se protocolicen todos los ES-Alert de tal forma que, estés en el lugar que estés de tu país, puedas tener el mismo criterio a la hora de enviarlo", ha defendido.

COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Llorca ha puntualizado que él entiende que "tiene que ser muy difícil ser tan exactos en la cantidad de lluvias", si bien "es cierto que tuvimos rachas de lluvias que apuntaban más a una alerta roja y que lo que había decretado es una alerta naranja". "Yo intento no polemizar, no discutir, sino buscar soluciones", ha añadido.

Debido precisamente a esa dificultad "es importante que siempre estemos coordinados y siempre estemos en contacto entre todas las administraciones".

Llorca ha señalado que no le consta que se produjese "ningún problema" de coordinación entre administraciones, que esta "ha funcionado y que gracias a ello hoy estamos volviendo a la normalidad".

Así, ha explicado que él estuvo en contacto con Emergencias, con "bastantes alcaldes de los pueblos donde más estaba lloviendo" y también con la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. "Entiendo que todas aquellas administraciones u organismos que tenían que estar pasando información al Cecopi funcionaron", ha comentado Llorca.

Llorca ha insistido en que durante el episodio de este miércoles es "innegable" que se produjeron "momentos difíciles" pero ha destacado afortunadamente no se haya producido "ningún daño personal", más allá de "algunos daños materiales que no son cuantiosos". "Yo creo que es un hecho evidente que prueba que los servicios de coordinación emergencias funcionaron", ha indicado.

RECUPERACIÓN DE LA NORMALIDAD

El jefe del Consell ha insistido en que este jueves continúa la alerta naranja y ha pedido "muchísima precaución" y ha insistido en que la ciudadanía siga las indicaciones y las recomendaciones de las administraciones, además de estar atentos a las indicaciones desde los canales oficiales de la Generalitat.

Llorca ha destacado que la Comunitat Valenciana ha estado "recuperando la normalidad" durante la mañana y que Metrovalencia presta servicio en la totalidad de su red después de las incidencias registradas. No obstante, la Generalitat ha indicado que persisten algunas alteraciones en la regularidad, retrasos y supresiones puntuales derivadas de los daños ocasionados por el agua y de las incidencias que todavía están pendientes de resolución.

También ha explicado que las carreteras de titularidad autonómicas "ya están todas operativas aunque persisten algunos trabajos de limpieza", por lo que ha pedido "precaución".

Cabe destacar que durante la noche hubo principalmente acumulaciones de agua en las carreteras CV35, CV33, CV31, CV407 y CV365, mientras que en la provincia de Castellón se registraron algunos desprendimientos de grava o árboles caídos en la CV20 CV195 CV198 CV223 CV10.