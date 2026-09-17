Valderrama concreta el envío del ES-Alert este miércoles ante las alertas hidrológicas y el riesgo de desbordamiento

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, comparece en rueda de prensa para explicar las actuaciones ante el episodio de lluvias de este miércoles- EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha defendido el uso del mensaje ES-Alert durante la noche de este miércoles por el episodio de lluvias que afectó a la provincia de Valencia y ha concretado que se adoptó la decisión de hacer uso de esta herramienta a raíz de la activación de las alertas hidrológicas al existir riesgo de desbordamiento de cauces y barrancos. Se remitió, ha insistido, "no como medida preventiva, sino como medida de acción".

De este modo lo ha manifestado, en rueda de prensa en la Conselleria este jueves, para explicar las actuaciones de su departamento ante el episodio de lluvias que afectó el miércoles a la provincia de Valencia, que descargaron con fuerza en buena parte de la misma y se concentraron en el área metropolitana de la capital, l'Horta Nord y Sud y otras comarcas cercanas como el Camp de Túria.

Valderrama ha concretado las razones por las que se decidió remitir el mensaje de alerta a los teléfonos móviles de la población sobre las 22.07/22.08 horas del miércoles: "Aparte de los incidentes, había riesgo de inundaciones y desbordamiento de cauces y barrancos. Es la información fundamental para enviar el ES-Alert".

Así, ha detallado que se remitió por "la multiplicación de incidentes importantes y por ese riesgo de inundaciones que venía reflejado en las diversas alertas hidrológicas" en las zonas del Carraixet-Calderona, Poyo-Saleta, Alto Turia y Magro. El objetivo de esta herramienta, ha incidido, es que "cuando haya ya incidentes importantes la población pase a la acción y tome medidas necesarias".

En cualquier caso, ha admitido que ahora "todos tenemos que hacer nuestra propia autocrítica", pero ha defendido que la transmisión de la información se hizo de manera "correcta". "Tenemos que aprender entre todos", ha insistido, al tiempo que ha advertido del riesgo de que la ciudadanía "banalice" el sistema ES-Alert si se abusa del mismo, aunque ha valorado que esta "cada vez está más concienciada". "La meteorología no es una ciencia exacta", ha afirmado también.

AEMET NO SE HA "EQUIVOCADO"

Sobre la gestión del episodio de lluvias, el conseller de Emergencias ha detallado que consultó este miércoles por la tarde --a las 17.00 horas-- a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre la posibilidad de que el aviso naranja se incrementara a rojo, pero el organismo estatal le trasladó que era "muy poco probable". En todo caso, ha asegurado que en "ningún momento" ha transmitido que la predicción se haya "equivocado" por no activar el máximo nivel.

La información que disponía Emergencias este miércoles, ha indicado, era que se podían producir precipitaciones de 80 l/m2 en un intervalo de dos o tres horas y ha apuntado que finalmente se produjeron lluvias "muy torrenciales" que dejaron registros de 30 l/m2 en apenas 10 minutos y de 60 l/m2 en una hora.

LOS INCIDENTES SE MULTIPLICARON POR SEIS EN UNA HORA

Respecto a los incidentes, ha informado de que el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) tenía constancia a las 21.00 horas de un total de 47 relacionados con este episodio. A las 21.30 horas la cifra se elevaba a 105 y a las 22.00 horas eran ya 232 incidentes y 296 llamadas recibidas. Mientras, a las 08.00 horas de este jueves el balance de incidentes se sitúa en 774 y las llamadas, en 1.080.

Las comarcas con más incidentes fueron l'Horta Sud, con 121 y 168 llamadas; l'Horta Nord, con 115 incidentes y 156 llamadas, y el Camp de Túria, con 103 incidentes y 131 llamadas. Desde las 21.00 hasta las 22.00 horas, las incidencias "se multiplicaron por seis". "Teníamos motivos importantes para remitir un aviso a la población, no como medida preventiva, sino como medida de acción porque, aparte de esos incidentes, había riesgo de inundaciones y desbordamiento de cauces y barrancos", ha defendido Valderrama.

En este contexto, ha puesto en valor el trabajo de los profesionales del CCE, que dieron "en todo momento la información que llegaba", y a los trabajadores del '112 CV', que se reforzó un 41%. También ha destacado que el equipo directivo de la Conselleria estuvo en "permanente" contacto con los alcaldes afectados y con policías locales, consorcios provinciales o bomberos forestales.

NO SE ALCANZARON LOS UMBRALES DEL NIVEL ROJO

Valderrama ha concretado que las lluvias fueron "muy torrenciales", aunque no llegaron a alcanzar los umbrales del nivel rojo. Como ejemplo ha citado la localidad de Torrent, donde entre las 20.50 y las 21.50 horas se registraron 87,5 l/m2, rozando los 90 l/m2 con los que se activa el nivel rojo. Y en Calicanto, desde las 20.00 hasta las 21.00 horas se registraron 75,2 l/m2. Únicamente el municipio de Real superó este límite, con 92 l/m2 en tan solo una hora.

Igualmente, ha asegurado que el '112 CV' a las 21.00 horas tenía información de 47 incidentes y ese "no es motivo de remitir ES-Alert porque no hay riesgo para la población". "Se remite cuando hay riesgo de desbordamiento de barrancos", ha insistido.

El titular de Emergencias ha expuesto que su departamento sigue dos motivos para enviar el mensaje de alerta: el primer caso, con "carácter preventivo" y automáticamente, ante la activación por parte de Aemet de un aviso nivel rojo, y el segundo, cuando hay que "pasar a la acción", como en los incendios para confinar o evacuar poblaciones.

PARTIDO DE FÚTBOL

Por otro lado, Juan Carlos Valderrama ha descargado en laLiga de fútbol la responsabilidad de suspender el partido Levante UD-Athletic Club celebrado en el estadio Ciutat de València este miércoles, porque es quien tiene la "última decisión". Además, ha indicado que Emergencias informó a los ayuntamientos para que estos tomaran "las medidas necesarias" y ha esgrimido que la Conselleria no tiene "información" sobre todos los eventos que se celebran en los municipios, como por ejemplo los encuentros deportivos. "Nosotros avisamos de qué circunstancias se pueden dar", ha añadido.

En este contexto, ha subrayado que laLiga consideró que la alerta naranja "no era para cancelar el partido" previamente a su celebración y ha recalcado que este organismo "tiene la información para saber en cada momento qué tiene que hacer". Además, ha hecho hincapié en que la protección civil es una cuestión de "colaboración, coordinación y corresponsabilidad de todas las administraciones" y ha apelado a la "cultura de la prevención" por parte de la ciudadanía.

Preguntado por si ve necesario mejorar los protocolos en estos casos, Valderrama ha subrayado que los planes territoriales de emergencias ya recogen las "directrices básicas" a la hora de actuar. Y cuestionado sobre si debería haber presionado a laLiga para que cancelara antes el partido, ha garantizado que él no se "pliega a ninguna empresa ni asociación", sino que se dedica a "servir a la ciudadanía". "Tendremos que trabajar para buscar un consenso ante estas circunstancias", ha deslizado.

Sobre si Emergencias recomendó suspender el partido, el conseller ha esgrimido que la Conselleria informó a los ayuntamientos. "No tenemos información de todos los partidos. Estamos ahora en València, pero también podía haber habido uno en Real, Calicanto o Torrent", ha sostenido.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD

En definitiva, el conseller ha puesto en valor que por parte del CCE se remitieron indicaciones y avisos a todos los ayuntamientos de la provincia de Valencia y a los distintos servicios de emergencia, mientras que para la ciudadanía se difundieron consejos y recomendaciones en sus canales oficiales.

También ha remarcado que la finalidad del sistema de protección civil de la Comunitat Valenciana es "garantizar en todo momento la seguridad y el bienestar de las personas" y ha garantizado que con ese fin trabajan desde su Conselleria "las 24 horas".