Llorca defiende la decisión de integrar Servicios Sociales en Justicia y muestra su confianza en Nuria Martínez

Archivo - La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat (i), y la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero (d), durante el traspaso de carteras - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido la decisión de integrar las competencias de Servicios Sociales en la Conselleria de Justicia después de que la titular del primer departamento, Elena Albalat, haya sido elegida como cabeza de lista del PP al Congreso por Castellón en las elecciones del 29N.

"Yo creo que es un gobierno suficientemente amplio para poder llevar todas las competencias hacia delante. Además, la consellera de Justicia, Nuria (Martínez), ha hecho una fantástica labor en su departamento. Yo tengo mucha confianza en ella y creo que lo va a hacer muy bien", ha manifestado al ser preguntado por los cambios en el Consell fruto de las listas del PP, en un coloquio organizado por el periódico 20minutos.

Llorca ha admitido que Martínez asumirá "mucha más capacidad" de trabajo de la que desarrollaba hasta ahora, pero ha destacado que el área de Servicios Sociales dispone de "muy buen personal".

En la misma línea, a preguntas de los periodistas tras la foto de familia de los candidatos del PP por Valencia el 29N, ha confirmado que no va a a nombrar un nuevo conseller ni consellera de Servicios Sociales, sino que este departamento se integrará en la Conselleria de Justicia. "Y la consellera, Nuria (Martínez), también será consellera de Servicios Sociales", ha abundado, como ya avanzaron este pasado lunes fuentes de Presidencia de la Generalitat

Respecto a cuándo se acometerá esta remodelación, ha indicado que será "a lo largo del día de hoy y de mañana" porque "ya se están preparando todos los decretos". "Estarán firmados y estaremos ya completamente operativos, aunque ya lo estamos en la Conselleria", ha recalcado, para remarcar que aunque Albalat ya no es consellera "ya está operando la Conselleria con la firma del secretario autonómico hasta que tome posesión la nueva consellera".

El jefe del Consell y presidente de la gestora del PPCV, durante su intervención en el coloquio, ha destacado que Albalat ha sido una "fantástica consellera" y que su elección permitirá defender los intereses de Castellón en la campaña del 29N.

QUIERE "SEGUIR CONTANDO" CON CAMARERO

También ha defendido la elección de la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero --quien sí seguirá en este cargo y no dejará el Consell--, como cabeza de lista del PP por Valencia al Senado. Según Llorca, Camarero es "una política brillante y una magnífica vicepresidenta" con la que quiere "seguir contando" en su gobierno al gestionar un área tan importante como la de Vivienda.

Llorca ha asegurado que "es compatible que sea candidata a la vez que sigue desempeñando sus funciones como vicepresidenta", al tiempo que ha remarcado que la ley establece diferencias de compatibilidades entre los aspirantes al Congreso y al Senado.