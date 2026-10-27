Llorca dice que la candidatura del PP por Castellón combina experiencia, juventud y representación de todas las comarcas

Presentación de las listas del PP al Congreso y al Senado por Castellón - EUROPA PRESS

CASTELLÓ 27 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat y del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que la candidatura del PP por Castellón combina experiencia, juventud y representación de todas las comarcas. "Es importante que se entieda en Madrid cuáles son las necesidades y la problemática de nuestra tierra, y especialmente de la provincia de Castellón", ha dicho.

Pérez Llorca se ha pronunicado así ante los medios durante la presentación de los candidatos 'populares' al Congreso y al Senado por la provincia de Castellón para las próximas elecciones generales, listas que encabezan Elena Albalat y Alberto Fabra, respectivamente.

"Estas personas forman parte del proyecto del cambio que queremos en España. Queremos recuperar la decencia de las instituciones, pues están al servicio de los ciudadanos y no de ningún presidente del Gobierno, y eso es lo que ha pasado hasta ahora con Pedro Sánchez", ha indicado el líder del PP en la Comunitat Valenciana, quien ha apuntado la necesidad de que se tengan en cuenta los problemas que tiene la provincia de Castellón, "pero también que se tengan las soluciones".

Al respecto, se ha referido al sector cerámico, y ha indicado que ha presenciado "cómo el gobierno de Italia acompañaba a sus ceramistas a Europa defendiéndolos, mientras que, al mismo tiempo, el gobierno de España dejaba abandonados a los ceramistas de Castellón". "Eso no volverá a pasar porque Alberto Núñez Feijóo será presidente de España y tomará la medidas necesarias para que una industria tan importante como la cerámica tenga la atención y la protección de su país y de su gobierno", ha añadido.

En cuanto a las infraestructuras, Pérez Llorca ha destacado la necesidad de la conexión con Tarragona o el Corredor Mediterráno; mientras que ha dicho que es necesario un gobierno "comprometido en adoptar medidas y en aprobar infraestructuras que garanticen la seguridad de las personas". Así mismo, ha denunciado la falta de inversión en la Guardia Civil.

MONEDA DE CAMBIO

"Pedro Sánchez nos ha castigado mucho, nos ha utilizado como moneda de cambio muchas veces para favorecer a los independentistas y a los separatistas de Cataluña, y eso se ha de acabar", ha subrayado Pérez Llorca.

"Estas personas que me acompañan hoy forman parte de ese proyecto que es volver a ilusionar a los valencianos y demostrar que aquí lo que queremos es un presidente del Gobierno que cuide y tenga en consideración a la Comunitat Valenciana y no el presidente que hemos tenido, que ha castigado y marginado a todos los valencianos", ha manifestado.

Por su parte, la presidenta provincial del PP de Castellón, Marta Barrachina, ha señalado que desde Castellón se presenta un equipo "preparadísimo y muy comprometido con esta tierra, pues son todos ellos conocedores de las necesidades que tienen los castellonenses y todos conocen palmo a palmo la provincia de Castellón". "Se trata de un equipo con experiencia, mucho talento y renovación e ilusión, todos con el objetivo de que Castellón gane peso, visibilidad y fuerza en Madrid", ha dicho.

La cabeza de lista del PP al Congreso por Castellón, Elena Albalat, ha indicado que es necesario que llegue el cambio el 29 de noviembre para que Castellón "sea escuchada y que toda la provincia gane peso en Madrid". "Ha sido una provincia muy castigada, no se nos ha escuchado y nos jugamos mucho el 20 de noviembre, por eso vamos a empezar a trabajar para escuchar y llevar a cabo el proyecto del PP en la provincia de Castellón para que sea una realidad en España", ha subrayado.

Por su parte, el número uno del PP al Senado, Alberto Fabra, ha señalado que estas elecciones son "tremendamente importantes, porque se ha sufrido en España 8 años de desgobierno del PSOE y una coalición 'Frankenstein". "Hemos visto cómo se han tomado decisiones a espaldas de las necesidades de la provincia de Castellón, y esta candidatura quiere denunciar esta situación y animar a la gente a que vaya a votar una alternativa que cuenta con la opción prioritaria de defender los derechos de Castellón, de hacer un gobierno decente y de responsabilizarse de las cuestiones que los ciudadanos necesitan que se solventen", ha resaltado.

Finalmente, la alcaldesa de Castelló y presidenta local del PP, Begoña Carrasco, ha hecho un llamamiento a "la cordura y al sentido común y a resolver los problemas de los españoles y de los castellonenses, pues se trata de no perder cuatro años más, ya que la provincia de Castellón y la ciudad han perdido cuatro años en materia de inversiones".