Llorca dice que es "muy comprensivo" con la posición de todas las víctimas de la dana y que él "no pone ni quita actas"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo. - Roberto Plaza - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recalcado que es "muy comprensivo" con la posición de "todas y cada una" de las víctimas de la dana. Y, acerca de la petición de las principales asociaciones de afectados para que no se aplique al aforamiento al 'expresident' Carlos Mazón, ha manifestado que él "no pone ni quita actas" de diputado.

Las principales asociaciones de víctimas de la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia en octubre de 2024 han exigido de nuevo que al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón "no se le aplique" la condición de aforado --que tiene como diputado de Les Corts Valencianes-- porque, si así, fuera, "estaría siendo investigado e imputado en el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja".

Así lo han expresado portavoces de estos colectivos después de que el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya rechazado por unanimidad investigar al exjefe del Consell por su actuación durante la barrancada.

Precisamente, los representantes de los colectivos de afectados han acudido este lunes al Ayuntamiento de València para asistir a la tradicional mascletà, pero no como un acto festivo, sino "reivindicativo", han expuesto. De hecho, han acudido luciendo camisetas con el lema 'No al aforament de Mazón' (No al aforamiento de Mazón).

Interrogado por esta exigencia de los colectivos, Pérez Llorca ha observado que "el presidente de la Generalitat no pone ni quita actas". "Eso lo deciden los ciudadanos cuando votan y no me corresponde a mí, le corresponderá a los ciudadanos cuando llegue el momento".

Preguntado por si ha coincidido con los representantes de las asociaciones de damnificados en el balcón del Ayuntamiento, el dirigente autonómico ha dicho que los ha podido "saludar un poquito", pero ha puntualizado que debido a un problema en el oído no ha podido ver el disparo pirotécnico desde el balcón.

"DISPUESTO A AYUDAR"

"Pero ya saben que mi trato con todo el mundo es muy cordial, intento siempre ser muy dialogante, soy muy comprensivo con la posición de todas y cada una de las víctimas y ya saben que aquí tienen un gobierno de la Generalitat dispuesto a ayudar en lo que haga falta", ha aseverado.

Previamente, se les ha planteado a las asociaciones de víctimas si iban a expresarle sus reivindicaciones a Pérez Llorca, ya que hoy "compartían balcón con él". "O él con nosotras; el balcón es el de todas las valencianas y los valencianos, nosotras no compartimos balcón con nadie", ha precisado la presidenta de la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez.