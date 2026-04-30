Llorca dice que la prioridad nacional se basa en el empadronamiento continuado y niega que eso sea “racista”

El 'president' Juanfran Pérez Llorca en la sesión de control - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado este jueves que quiere ser “muy sincero” sobre el debate en torno a la ‘prioridad nacional’, que según él “consiste” en “pedir a una persona que haya estado empadronada cinco años de manera continuada”.

“¿Eso es racista? ¿Eso es discriminatorio?”, ha cuestionado al PSPV, y ha asegurado que este requisito de empadronamiento está establecido en la ley del ingreso mínimo vital “aprobada por Pedro Sánchez”, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. “En eso consiste la prioridad nacional”, ha esgrimido.

En la sesión de control en Les Corts, el síndic socialista, José Muñoz, ha urgido a Llorca aclarar si la Generalitat va aplicar el principio de ‘prioridad nacional’ que exige Vox y que ha acordado con el PP en otras comunidades como Extremadura, que supone anteponer a los españoles en el acceso a las prestaciones y servicios públicos.

“¿Ha dejado de estudiar si aplicará la prioridad nacional o no? ¿Puede decir hoy si va a rechazar el principio de prioridad nacional en las políticas de la Comunitat Valenciana?”, ha preguntado Muñoz a Llorca, a quien ha acusado de “no tener principios” y de permitir que “Vox mande en la Comunitat.

MAZÓN Y ÁBALOS

El síndic del PSPV ha señalado que la ‘prioridad nacional’ es un principio "racista" y ha reiterado sus críticas sobre el acceso de la pareja de Llorca a una plaza de funcionaria en la Diputació de València y sobre que el ‘expresident’ Carlos Mazón siga como aforado ante la justicia al ser diputado del PP: “Mazón tiene otras prioridades: no venir a las sesiones de control y el hedonismo, el disfrute, estar un martes en la playa tomando el sol y pasando de los valencianos porque usted se lo permite”.

En su primera réplica, Llorca ha criticado que el PSPV hable de principios cuando este jueves vuelve a declarar en el Tribunal Supremo el exministro, exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado valenciano José Luis Ábalos: “Ahí están los principios del Partido Socialista”.

Dicho esto, ha remarcado que aunque no le gusta “perder mucho el tiempo en debates estériles”, no va a “rehusar” las preguntas sobre la ‘prioridad nacional'.

Durante su segunda intervención, el síndic socialista ha insistido en que el principio que exige Vox es “cruel”, “mediocre” y va “contra los más débiles”, al tiempo que ha cargado contra el PP por permitir que no se prorroguen los alquileres al votar en contra en el Congreso al decreto del Gobierno.

Según ha argumentado, lo que “no dice” Llorca sobre la ‘prioridad nacional’ es que supone “eliminar la universalización de la educación y la sanidad y dejar a los inmigrantes en la puerta de los hospitales”: "Eso es lo que usted está aceptando con su silencio sobre la prioridad nacional”.

Ha acusado al ‘president’ de asumir las órdenes del líder de Vox, Santiago Abascal, y ha reiterado que la ‘prioridad nacional’ es un principio “supremacista” que “crea ciudadanos de primera y de segunda”. Es más, lo ha vuelto a comparar con las leyes de Núremberg, así como con el ICE, el servicio de control de inmigración del gobierno estadounidense de Trump.

“Y la derecha democrática y moderada, que se lo está pidiendo hasta la iglesia católica, tendría que poner pie en pared y decir que no está de acuerdo con esto”, ha aseverado, y ha reivindicado: “España para quien la trabaja, la Comunitat Valenciana para quien la trabaja”.

"MI PRIORIDAD ES LA RECONSTRUCCIÓN"

Como segunda réplica, Llorca ha asegurado que su ‘prioridad nacional’ es la reconstrucción tras la dana, de la que este miércoles se cumplió año y medio, y según él lo demuestra “todos los días con hechos”. Ha retado al PSPV a decir cuántas obras ha terminado el Gobierno, al que ha acusado de “no tener nunca como prioridad” la reconstrucción ni las infraestructuras hídricas que “deberían estar terminadas y ni siquiera están empezadas”.

“La Comunitat Valenciana, la que ha sufrido más dolor por la dana, no ha sido atendida. Este Consell ha pagado el cien por cien de las ayudas de primera necesidad, el Gobierno ni eso”, ha sostenido, para exigir al PSPV “dejar los debates estériles y centrarse en lo importante: las personas”.

El jefe del Consell ha sostenido que el Ejecutivo central “no tiene prioridad nacional con ningún valenciano” y lo demuestra, a su juicio, con la falta de avances para reformar la financiación autonómica. Ha criticado que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, no haya contestado a su petición de reunión “para hablar de todo” desde que fue nombrado hace unas semanas.

Tras volver a acusar al anterior gobierno del Botànic de no haber construido viviendas en ocho años, ha insistido en que su ‘prioridad nacional’ también es “reducir las listas de espera sanitarias que ellos aumentaban”. También ha reclamado al Gobierno el pago de 4.000 millones por la atención a la dependencia y de mil millones por los sanitarios desplazados.

“Ese es mi concepto de la prioridad nacional”, ha abundado, y ha acusado a Muñoz de perder tiempo hablando de esto porque “recibe el mandato de su partido y tiene que hacer el papelón”. “Yo tengo que estar centrado en mi trabajo, en mi prioridad nacional que es mejorar la vida de los valencianos”, ha repetido.

En este punto, Llorca se ha preguntado si la ‘prioridad nacional’ es “dejar a los inmigrantes en la calle noche y día en la puerta de las administraciones” desde que se inició el proceso “super mal organizado” de regularización puesto en marcha por el Gobierno, “sin atenderles ni darles cobijo”. Por contra, ha vuelto a abogar por “ayudar a esas personas en sus países de origen”.