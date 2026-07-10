Llorca exalta la "unidad" del PPCV y cree que la Valenciana es "la comunidad del cambio" para que Feijóo sea presidente

Cena de verano del PP de la provincia de Alicante - PPCV

ALICANTE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto en valor "la unión" de la formación y ha proclamado que "sin unidad no hay futuro y sin Partido Popular no hay futuro en la Comunitat Valenciana". Además, ha animado a "coger fuerzas" y a "estar preparados" porque, según ha considerado, "en cualquier momento pueden haber elecciones nacionales". "Tenemos que demostrar que esta es la comunidad del cambio para que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de España".

Así se ha manifestado el líder de los 'populares' valencianos en la cena de verano del PP de la provincia de Alicante, que se ha desarrollado en Elche y a la que han acudido, según señala el PP en un comunicado, unas 1.300 personas, entre ellas, el presidente provincial, Toni Pérez, así como el alcalde de la ciudad anfitriona, Pablo Ruz, senadores, diputados autonómicos y nacionales, además de alcaldes, portavoces y militantes de la provincia.

Pérez Llorca ha recordado que en Alicante "empezó el cambio": "Empezamos a trabajar para que el Botànic dejase de gobernar, porque estábamos cansados de discriminaciones, de castigo, de la marginación de los gobiernos de Podemos, de Compromís y del PSOE a esta tierra y especialmente a la provincia de Alicante", ha dicho.

Sin embargo, ha añadido "entendimos que para poder hacer un cambio lo primero que teníamos que tener era unidad en el partido, dejar las disputas históricas a un lado, juntarnos todos y afrontar un proyecto que generase confianza en toda la Comunitat Valenciana".

Un cambio con el que "conquistamos la Diputación de Alicante cuando no gobernamos prácticamente en ningún sitio y a partir de ahí, con unidad conseguimos gobernar las tres diputaciones en la Comunitat Valenciana, la Generalitat y casi todas las grandes ciudades y por supuesto las tres capitales de provincia", ha insistido.

El presidente de los 'populares' valencianos ha contrapuesto la gestión del actual Consell con la etapa del Botànic, ya que, a su juicio, "durante ocho años los valencianos pagaron un 40% más de impuestos sin que ese esfuerzo se tradujera en grandes infraestructuras, nuevos hospitales o mejores servicios públicos".

Frente a ese modelo, ha defendido que el gobierno del Partido Popular "ha demostrado que bajar impuestos no significa recaudar menos, sino gestionar mejor". En este sentido, ha subrayado que en 2025 la recaudación autonómica aumentó un 15%, lo que ha permitido aprobar "los presupuestos más altos de la historia de la Generalitat, con más de 33.000 millones de euros" de ellos, "ocho de cada diez euros irán destinados a políticas sociales, educación y sanidad".

En materia sanitaria, el presidente del PPCV ha destacado que actualmente "la Comunitat Valenciana tiene en marcha la construcción o ampliación de siete hospitales" y ha anunciado la próxima ampliación del hospital de Torrevieja.

También ha llamado la atención sobre las inversiones en infraestructuras viarias y de transporte, con proyectos como el desdoblamiento de la CV-95, la mejora de los accesos en distintos municipios o el impulso del TRAM con la línea Benidorm-Denia.

En educación, Pérez Llorca ha defendido que el Consell "ha respondido con hechos a las reivindicaciones del profesorado", mediante "un plan de inversión de 3.000 millones de euros para modernizar el sistema educativo, al que se suma una dotación inmediata para que todos los centros educativos puedan afrontar medidas urgentes de climatización antes del próximo curso".

Asimismo, ha aseverado que el Gobierno valenciano "mantiene el compromiso" de seguir reduciendo las listas de espera sanitarias y de dependencia, al tiempo que impulsa el mayor plan de vivienda pública de los últimos años, con 6.000 viviendas ya en marcha y el objetivo de alcanzar las 10.000 durante la legislatura.

"FINANCIACIÓN JUSTA"

Durante su intervención, también ha reclamado al Gobierno de España "una financiación justa para la Comunitat Valenciana y el pago de los recursos que corresponden a los valencianos", lamentando que "mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez incrementa la recaudación fiscal, sigue sin atender las necesidades de nuestra tierra ni compensar la infrafinanciación que padecemos".

"Tenemos que demostrar que esta es la comunidad del cambio, para que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de España", ha proclamado Pérez Llorca, quien ha instado a "coger fuerzas" para que "cuando volvamos del mes de agosto estemos activos como lo hemos demostrado estos días, haciendo actos del partido en Castellón, en Valencia y aquí en Alicante" para seguir demostrando que el PP "es el partido de los valencianos".

Ha augurado que "en cualquier momento pueden haber elecciones nacionales" porque "nadie sabe si Pedro Sánchez acabará la legislatura". "Sabemos que él quiere acabarla, pero yo creo que no va a poder acabar porque los jueces van a sentar al Partido Socialista donde tenía que estar de hace meses, dando explicaciones por todas las cloacas y la corrupción que han sembrado en todas las instituciones", ha sentenciado.

En ese sentido, ha llamado a "estar preparados porque nos jugamos mucho, porque hemos sufrido a Pedro Sánchez". "Imaginaos si tuviésemos el impulso y el apoyo de un presidente de Gobierno que quisiese esta tierra como la queremos nosotros", ha señalado Llorca, quien ha agregado: "Por eso tenemos que demostrar que esta es la comunidad del cambio, para que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de España" porque "con él van a llegar más ayudas y más dinero para seguir fortaleciendo ese cambio".