Llorca hace balance de tres meses como 'president': 133 actos con "el foco" en "bajada de impuestos y diálogo"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, completa tres meses al frente del gobierno autonómico con 133 actos que han puesto "el foco" en "la bajada de impuestos, el diálogo institucional y el futuro de jóvenes y familias".

"Estamos trabajando por y para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, centrados en todas las acciones que pueden impulsar el desarrollo económico y social de nuestro territorio, enfocados completamente en sus vecinos y su bienestar", ha subrayado el jefe del Consell en un comunicado.

En este sentido, ha hecho alusión a la ampliación de las deducciones sociales del IRPF para las clases medias "gracias a la cual, un millón de personas podrán deducirse los gastos del dentista, gimnasio, enfermedades crónicas, entre otros, reafirmando así nuestro compromiso con una política fiscal justa". De igual manera, ha hecho hincapié en la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para facilitar la transmisión de empresas familiares.

Para Pérez Llorca, la reforma fiscal del Consell garantiza "un sistema más equitativo, solidario y alineado con la realidad de las familias a través de una estrategia centrada en las rentas medias y bajas para que los ciudadanos vivan mejor".

Otro de los "pilares claves" para el 'president' es el diálogo institucional que "derive en un beneficio directo para alicantinos, valencianos y castellonenses y garantice una mejora de su presente y futuro".

Así, desde Presidencia recuerdan que ha mantenido distintas reuniones con representantes de varias instituciones y asociaciones de la Comunitat Valenciana como los presidentes de las tres diputaciones provinciales, alcaldes, así como con entidades fuertemente ligadas a nuestro territorio como AVA-Asaja o la Fundación Conexus, entre otras.

Entre ellas, destacan las mantenidas con Su Majestad el Rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que el 'president' presentó 100 acciones para la reconstrucción, incentivar la economía y el empleo y mejorar la vida de las personas, de las cuales ya se han comprometido tres.

Se trata de la exención de tributación a las ayudas concedidas por la Generalitat a los afectados por la dana, la inclusión del sector cerámico en el sistema de compensación de costes indirectos de CO2 y la Comisión Mixta para la reconstrucción y recuperación por los daños provocados por las inundaciones, cuya primera reunión se celebró el pasado mes de febrero.

Asimismo, Llorca remarca el apoyo de la Generalitat a los más jóvenes: "Son nuestro futuro, por lo que tenemos que seguir desarrollando iniciativas que faciliten su arraigo y solucionen los distintos problemas a los que se enfrentan dentro del contexto social en el que nos encontramos", asevera.

Destaca así el aumento en un 50% la dotación económica del programa de avales de vivienda del Institut Valencià de Finances hasta alcanzar los 30 millones de euros gracias al cual la Generalitat pasa de avalar hasta el 15% del precio de la vivienda a poder avalar hasta el 20%, por lo que el beneficiario puede acceder préstamos bancarios por hasta el 100% del valor del inmueble.

El mandatario autonómico pone en valor que "la educación es otro de los factores clave para el desarrollo de nuestros jóvenes, por lo que es vital incentivar y favorecer su acceso a la misma".

Así, ha señalado la gratuidad del primer curso para aquellos alumnos que aprueben todas las asignaturas, reconociendo así su esfuerzo y rendimiento académico y la propuesta de crear una Red de Universidades de la Comunitat Valenciana para el Empleo con el objetivo de adecuar la oferta de títulos a las demandas sociales y del mercado laboral, además de mejorar y realizar seguimiento de la empleabilidad de los titulados universitarios.

Por otro lado, Pérez Llorca ha indicado la importancia de promocionar "todo lo que tiene que ofrecer la Comunitat Valenciana, desde el turismo hasta nuestros productos y tradiciones".

VIAJES INSTITUCIONALES

En estos tres meses, el jefe del Consell ha realizado dos viajes institucionales. El primero a la Feria Internacional de Turismo celebrada en Madrid donde se anunció un aumento de 10 millones de euros en la partida destinada a promoción exterior. El segundo fue a la feria Fruit Logistic en Berlín, uno de los mayores escaparates de producto agrícola de Europa donde, tal y como ha destacado, "pudimos comprobar el liderazgo del sector agroalimentario valenciano que cuenta con un récord de exportaciones de más de 10.000 millones en 2025".

"Tenemos una agricultura fuerte, que sabe mantener las tradiciones y apostar por la innovación, por lo que es fundamental que cuenten con el apoyo institucional necesario para que sigan ejerciendo su labor" ha subrayado el president.

En este sentido, ha señalado que "una de las formas de garantizar el futuro de nuestro sector agroalimentario es que cuenten con el agua que necesitan por lo que desde el Consell estamos llevando a cabo una política hídrica basada en una gestión sostenible de ese recurso".

Así, ha destacado el apoyo de la Generalitat a los regantes, con iniciativas como la puesta en marcha de la Mesa del Agua y Regadío de la Comunitat Valenciana que se constituirá en los próximos meses.

VIVIENDA

El 'president' de la Generalitat ha trasladado que, cuando la vivienda se convierte en la principal preocupación de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, "es una obligación moral y política actuar con determinación, firmeza, responsabilidad y realismo para garantizar estabilidad, arraigo e igualdad de oportunidades".

En este sentido, ha recordado las iniciativas llevadas a cabo por la Generalitat como el Plan Vive, las ayudas al alquiler, el Bono Joven o las subvenciones a ayuntamientos y particulares en el marco de los programas de Regeneración Urbana y Rehabilitación.

Asimismo, ha indicado que el compromiso del ejecutivo que dirige es "garantizar un acceso justo a un inmueble, vamos a incluir en la Ley de Simplificación Administrativa una enmienda a la normativa actual que va a reforzar los controles en el reparto de Viviendas de Protección Pública que garantice su correcta adjudicación y uso y que, por primera vez, se dará prioridad a los vecinos para acceder a una casa de protección pública en su municipio".

"Seguimos apostando por un sistema sanitario público fuerte y estamos trabajando duro y poniendo todo nuestro empeño en conseguir cada día nuevos avances que nos ayuden a curar a nuestros pacientes", ha apostillado.

Entre las medidas puestas en marcha destaca la Estrategia contra el Cáncer de la Comunitat Valenciana que garantizará la igualdad de acceso al diagnóstico avanzado en todo el territorio, gracias a la cual todos los departamentos de salud dispondrán de circuitos oncológicos definidos, coordinados y evaluables que "nos permitirán que, cualquier sospecha de cáncer, tenga una respuesta rápida, homogénea y basada en criterios comunes en toda la Comunitat Valenciana", concluye.