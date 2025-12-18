Llorca invita a Bernabé "a la reflexión y a buscar sendas de diálogo": "Las puertas de Generalitat las tiene abiertas"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el edil de Movilidad en València, Jesús Carbonell; y el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, en la apertura del paso peatonal entre las estaciones de Alicante y Xàtiva de Metrovalencia - ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha invitado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, "a la reflexión y a buscar sendas de diálogo". "Las puertas de la Generalitat las tienen abiertas", ha indicado.

Pérez Llorca se ha pronunciado de este modo tras asistir a la apertura del cañón peatonal que une las estaciones de Xàtiva y Alicante de Metrovalencia en la capital valenciana, preguntado por las consideraciones de Bernabé sobre la gestión de la Generalitat respecto a la dana.

"No pierdo un minuto en desmentir lo que toda la ciudadanía puede valorar todos los días", ha señalado el jefe del Consell. Así, ha añadido que Pilar Bernabé "cuando sale a la calle y escucha lo que dice la gente, sabe la respuesta", por lo que ha manifestado que "no hace falta que se lo diga el presidente de la Generalitat".

El también secretario general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV) ha considerado, asimismo, que en este momento la delegada del Gobierno en esta autonomía y secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València y la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, tienen que tener en este momento una posición "bastante incómoda".

A este respecto, Pérez Llorca ha manifestado "durante mucho tiempo, la propia delegada del Gobierno y la propia ministra han dicho que reunirse en una Comisión Mixta" postdana "era una ocurrencia" y "que no tenía sentido". A su vez, ha apuntado que habrá que preguntarles "qué opinan ellas hoy de eso" después de que el presidente del Ejecutivo central y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, indicara este miércoles que había que constituir ese órgano y que reunirse.

El responsable autonómico ha afirmado que "es una pena" que Bernabé y Morant "tengan una posición incómoda cuando una persona quiere dialogar", ha apuntado respecto a su posición como jefe del Consell. "La posición cómoda sería saber que por la otra parte se quiere dialogar. Y ellas aún no lo han entendido", ha apostillado.

"ESPERANDO SIEMPRE EL MENSAJE DE MADRID"

Juanfran Pérez Llorca ha considerado que "el problema que ha tenido el PSOE" valenciano "para afrontar la crisis de la dana es que ha esperado siempre el mensaje de Madrid". "Y así no se solucionan las cosas. Se solucionan las cosas en una crisis cuando tú trasladas el mensaje de lo que hace falta a Madrid", ha remarcado.

Tras ello, ha invitado "a la delegada del Gobierno a la reflexión y a buscar sendas de diálogo porque las puertas de la Generalitat las tienen abiertas".