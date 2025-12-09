Llorca invita a Sánchez a visitar la zona dana y exige la comisión mixta al Gobierno porque "ya no valen más excusas"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en su primera visita a Paiporta junto al alcalde de la localidad, Vicent Císcar - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a visitar la zona afectada por la dana, tras "400 días" sin hacerlo, y ha vuelto a exigir una comisión mixta para agilizar y coordinar la reconstrucción porque "ya no valen más excusas".

Llorca ha realizado este martes su primera visita como jefe del Consell a Paiporta, una de las localidades valencianas más afectadas por la dana, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde, Vicent Císcar, ha conversado con varios vecinos y ha recorrido parte de la localidad. Ha estado acompañado por el vicepresidente para la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y por el nuevo comisionado de la Generalitat, Raúl Mérida.

En declaraciones a los medios, Llorca ha insistido en pedir al Gobierno una comisión mixta. "Ya no valen más excusas. Yo creo que es lo mínimo que le debemos a los paiportinos y, como mínimo, es lo que le debemos a toda la sociedad valenciana, especialmente a los municipios afectados por la dana", ha manifestado.

Según ha expuesto, visitar Paiporta "era importantísimo" porque "sobre todo tiene que reflejar que vamos volviendo a la normalidad": "Es importante que un 'president' de la Generalitat, cualquier cargo político institucional que tenga que ver con la reconstrucción, visite esta localidad".

Tras dedicar sus primeras palabras a los fallecidos en Paiporta durante la dana, ha explicado que ha mantenido una conversación "muy amable" con el alcalde para analizar cómo está el proceso de reconstrucción en el municipio, donde "quedan muchas cosas por hacer". Ha destacado la "buena sintonía" del primer edil tanto con Martínez Mus, como con el nuevo comisionado de la Generalitat.

Además, ha indicado que, durante su recorrido por las calles de Paiporta, ha hablado con algunos vecinos que le han transmitido "su desconfianza con los políticos, porque ven que ha pasado un año" de la dana "y que aún tienen problemas que resolver".

"Yo, por supuesto, les muestro total y absoluta su comprensión, pero estoy aquí para cambiar las cosas, para aportar mi granito de arena junto al alcalde, junto a su corporación municipal, junto a todas las personas que creemos que tenemos que coordinarnos mejor y que tenemos que ser aún más eficientes de lo que está siendo esta reconstrucción", ha subrayado, y por eso ha vuelto a defender que la comisión mixta "se tiene que activar ya".

Por parte del Consell, Llorca ha resaltado la inversión de más de 200 millones de euros de la Generalitat en la reconstrucción, "de los que más de 70 millones han sido en ayudas directas". Ha pedido "ponerlo en valor" y ha reiterado su compromiso por "seguir trabajando por la plena recuperación de la vida de todos los vecinos".

"NO TENGO LA SENSACIÓN DE PAGAR LOS PLATOS ROTOS DE NADIE"

Preguntado por si tiene "la sensación de estar pagando los platos rotos del anterior Consell" presidido por Carlos Mazón, ha replicado: "No, yo no tengo la sensación de pagar los platos rotos de nadie. Tengo la convicción de que tenemos que hacer las cosas de forma diferente".

Y ha recalcado: "No es una cuestión del Consell. Creo que hoy hace 400 días que el presidente del Gobierno de España no ha visitado la zona afectada por la dana. Yo le invito a hacerlo. Tenemos que demostrar serenidad. Tenemos que entender la frustración de la gente y, sobre todo, tenemos que contribuir a cambiar eso. Y yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer".

Dicho esto, ha insistido en que él no asume "los platos rotos de nadie", sino su "obligación y compromiso" como 'president' de la Generalitat.

Respecto a si va a visitar más localidades afectadas, tras desplazarse la semana pasada a Picanya y este martes a Paiporta, Llorca ha garantizado que "ajustará" su agenda para ir acercándose a estos municipios, así como a otros que no son de la zona dana y "también tienen su derecho a transmitir a la Generalitat sus preocupaciones y sus inquietudes".

"Forma parte de la normalidad. Tenemos que visitar los municipios y mostrar el calor, el cariño y el compromiso firme en la reconstrucción", ha abundado.

"QUEREMOS QUE LA RECONSTRUCCIÓN FUNCIONE"

Por su parte, el alcalde de Paiporta ha agradecido la visita del jefe del Consell y que se haya "puesto a disposición de los paiportinos y paiportinas para ayudarles en lo que haga falta". "Lo que queremos es que la reconstrucción funcione, que a todos nos impliquen en el proyecto de reconstrucción", ha subrayado.

Vicent Císcar ha explicado que ha mantenido una conversación "agradable" con Llorca y con Mus y se ha mostrado "muy satisfecho", al tiempo que ha deseado que esta no sea la última visita del 'president' a Paiporta.

"Hemos de trabajar todos conjuntamente para que Paiporta se vuelva a reconstruir; no solo en la parte física, sino también en la parte anímica, en la parte de recuperar este sentimiento de pueblo y que todas las personas de Paiporta estén bien", ha manifestado.

Durante su visita, el primer edil ha regalado un azulejo al 'president', quien ha visitado el mirador realizado por la Generalitat, integrado en la estación de Metrovalencia en Paiporta, y otros puntos de la localidad como una verdulería.