El 'president' de la Generalitat y líder del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante su intervención este martes en un acto celebrado en los jardines del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), con la presencia de Alberto Núñez Feijóo- ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 24 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat y líder de los 'populares' en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que este domingo vaya a votar "en masa" al PP para que Alberto Núñez Feijóo se convierta en el próximo presidente del Gobierno. "No nos confiemos", ha apostillado.

Así se ha expresado en la tarde de este martes durante un mitin celebrado en los jardines del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), donde también ha intervenido el presidente nacional del PP y aspirante a la Moncloa en estos comicios.

En este acto de campaña, que ha congregado a numerosas personas, han participado igualmente la cabeza de lista del PP por Alicante al Congreso, Macarena Montesinos; el presidente de la Diputación y del partido en la provincia y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y el alcalde de la capital alicantina y candidato a la reelección en las elecciones municipales de 2027, Luis Barcala.

Durante su intervención, el jefe del Consell ha criticado el "desprecio" que, a su juicio, ha tenido el Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia la Comunitat Valenciana y, en particular, hacia la provincia de Alicante.

"¿Habéis visto por Alicante a Pedro Sánchez?", se ha preguntado Pérez Llorca, quien considera que el socialismo ha "despreciado" a la provincia y a la ciudad incluso para hacer campaña y cree que en el PSOE "tienen miedo".

Igualmente, ha afirmado que desde el Gobierno central "han cortado el trasvase Tajo-Segura mientras los agricultores alicantinos pagan un millón de euros al mes" y, sobre vivienda, cree que Sánchez piensa en "los okupas".

En este punto, ha cifrado en 1.800 los casos de okupación en la Comunitat Valenciana y ha insistido en que Feijóo ha asumido el "compromiso" de que si es presidente, en "48 horas" quien okupe una vivienda irá "fuera".

Pérez Llorca ha defendido la gestión del Consell que preside, también en materia de vivienda, al afirmar que en esta legislatura han puesto 7.000 en marcha, y ha afeado al anterior ejecutivo autonómico del Botànic que, según ha reiterado, no hiciera "ninguna" durante ocho años.

Asimismo, ha hecho alusión a la futura Estación Central de Alicante, un proyecto para el que, ha indicado, la Generalitat aporta 100 millones de euros. Igualmente, ha sostenido que la alta velocidad de los trenes en España volverá a funcionar "bien" si Feijóo alcanza la Moncloa.

También ha incidido en la necesidad de inversiones para la Comunitat Valenciana, incluida la provincia de Alicante, y ha reprochado que desde la administración central envían trenes que tienen salidas de emergencia "escritas en euskera".

Igualmente, ha subrayado que los 'populares' están bajando impuestos en la Comunitat Valenciana y ha criticado las propuestas que Sánchez ha realizado en los últimos días en materia fiscal, así como ha defendido las normativas educativas impulsadas por el Consell 'popular'.

Así, Pérez Llorca ha insistido en que el domingo hay que "echar a la calle" a Sánchez y ha reclamado también el voto de quienes son de izquierdas, a quienes les ha pedido que "no cambien" sus ideas, pero que "ayuden" a que haya cambio en el Ejecutivo.

CREE QUE MORANT "QUERÍA HEREDAR LAS JOYAS" DE ZAPATERO

El líder del PP valenciano también ha lanzado reproches a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, de quien ha afirmado que "quería heredar las joyas" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, ha enviado un "recado" al portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, a quien le ha indicado que más allá del Mascarat "existe" la Comunitat Valenciana y ha hecho hincapié en que Alicante forma parte de esta autonomía. El 'president' ha abogado por "imponer menos" y "dialogar y pactar más".

MACARENA MONTESINOS: "GRACIAS POR TU COMPROMISO"

De otro lado, Montesinos ha agradecido a Feijóo su "compromiso" con la provincia de Alicante, que, según ha señalado, ha sido "la más castigada" por el sanchismo porque, ha aseverado, la mantiene como la "52 de 52 en inversiones per cápita". También ha lamentado lo que ha definido como "voracidad recaudatoria" del Ejecutivo central y las "barbaridades parlamentarias" de esta legislatura.

Considera que el Ejecutivo de Sánchez, a quien ha llamado "corrupto", ha sido el "más tóxico" para la provincia y ha reclamado inversiones "históricas" y financiación para servicios públicos.

También ha abundado en que se han realizado "27 recortes" del trasvase Tajo-Segura, "ideológicos" y "no científicos", ante lo que ha enfatizado que "hoy más que nunca" es necesario que Feijóo "gobierne en España" para "dar respuesta" a esas "demandas".

La cabeza de lista del PP por Alicante ha criticado igualmente a Morant, de quien cree que se ha dedicado a "desgañitarse cada vez que jaleaba Puente" y a "insultar" al alcalde de Elche, Pablo Ruz, al que se refirió como "pecho paloma", y que hablara de dar "bofetadas" a Feijóo. Así, ha lamentado que exista "matonismo político".

Montesinos también se ha referido a los jóvenes y a los mayores, a quienes ha indicado que con Feijóo "tienen garantizadas las pensiones". Asimismo, ha subrayado "la fuerza" de las mujeres, "libres", "iguales", "independientes" y "valientes", al tiempo que ha aludido al papel de las personas trabajadoras.

TONI PÉREZ: "A POR TODAS"

Por su parte, Pérez ha afirmado que los 'populares' van "a por todas" con "serenidad", "decencia", "dignidad" y "esfuerzo". Del mismo modo, ha pedido llenar las urnas "con papeletas para que el PP gane las elecciones" y para que Feijóo "sea el presidente que merece España".

"Hay esperanza y hay ilusión. El próximo 29 de noviembre solo hay dos opciones", ha agregado el presidente de la Diputación de Alicante, quien ha sentenciado que el próximo domingo "o sale de la Moncloa Pedro Sánchez o llega Alberto Núñez Feijóo".

LUIS BARCALA: "ALICANTE ESTÁ CON EL PP"

De otro lado, Barcala, quien ha sido el primero en intervenir, ha destacado el "llenazo absoluto" que, según ha señalado, ha habido en el acto y ha dicho que Alicante está con Feijóo y "con el PP". "Solo tú eres capaz de reconstruir España", le ha trasladado al presidente de los 'populares'.

"Vamos a ganar y vamos a conseguir el cambio, el cambio necesario, porque España ya no aguanta más. Frente al desgobierno de Sánchez, la gestión seria y responsable de Alberto Núñez Feijóo", ha defendido el primer edil.