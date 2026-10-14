Llorca niega "reparos" en hacer campaña con Feijóo y acusa a Baldoví de apoyar a Sánchez para mantener la "poltrona"

El 'president' Juanfran Pérez Llorca en el pleno de Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat y líder de la gestora del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que no tiene “ningún reparo” en hacer campaña para el 29N con el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, al tiempo que ha cargado contra el síndic de Compromís, Joan Baldoví, por apoyar al presidente Pedro Sánchez para mantener la “poltrona” sin “conseguir nada para los valencianos”.

En la sesión de control en Les Corts, Baldoví ha señalado que “estamos a 14 de octubre y Pérez Llorca no es candidato” del PP a las elecciones autonómicas de 2027, algo que cree que se debe a que “Feijóo está muy ocupado anunciando sacrificios” que pedirá a los españoles si llega a la Moncloa.

“Cuando escucho a Feijóo pidiendo sacrificios, me viene a la cabeza un dicho valenciano que dice: manos a las carteras, que vienen los del PP. O los de Vox; tanto monta, monta tanto”, ha dicho Baldoví, quien ha preguntado a Llorca si los “sacrificios” son que haya dirigentes del PP con viviendas protegidas que no han devuelto, que el Consell “perdone impuestos” a grandes fortunas o mantener al ‘expresident’ Carlos Mazón como diputado autonómico.

Pero ha pedido a los valencianos que no se “engañen”, porque considera que los sacrificios de los que habla Feijóo supondrán más retrasos en las citas sanitarias, peores condiciones en los centros educativos o más facilidades para despedir en las empresas. “A ti pensionista, van a por ti”, ha advertido, y ha llamado a la izquierda a ganar el 29N porque “necesitamos un Gobierno decente”.

Por otro lado, Baldoví ha preguntado a Llorca por qué el próximo pleno de Les Corts no se ha convocado hasta el 11 de noviembre, 25 días después de este, lo que a su juicio demuestra que no quieren comparecer durante el segundo aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 233 fallecidos. “No tenéis la conciencia tranquila”, ha lanzado al Consell y al PP, y les ha exigido que estén alerta por las lluvias que se prevén a partir del próximo fin de semana.

"NINGÚN POLÍTICO DECENTE APOYARÍA A SÁNCHEZ"

Durante sus réplicas, el jefe del Consell ha afirmado que “ningún político decente estaría apoyando a Sánchez” como hace Compromís, cuando ha acusado al Gobierno de “dejar abandonada a Valencia al día siguiente de la dana como ha hecho con Ceuta”. “No hable de dignidad, porque usted y su partido tienen bien poca”, ha espetado a Baldoví.

Llorca ha asegurado que él será “el primero” en estar preocupado con la llegada de tormentas “porque el Gobierno no hizo las obras antirriadas que tenía que hacer ya hace dos años”: “El miedo que vamos a tener todos los valencianos es porque ustedes son socios de un Gobierno que ha dejado abandonada a esta tierra y no ha cumplido con ella. Ese es el resumen del problema de la dana”.

Dicho esto, ha recalcado a Baldoví que él es ‘president’ aunque no le gusta y que no tiene “ningún reparo” a Feijóo y por eso hará campaña con él, porque ha defendido que “gracias al cambio” en el Consell de 2023 se ha conseguido “arreglar muchas cosas” y cree que se podrá hacer igual en el ámbito estatal.

Entre esos cambios ha apostado por construir más viviendas públicas o por “recuperar la cultura del esfuerzo”. Por contra, ha acusado a Baldoví de llevar “toda la vida con la paguita” y le ha preguntado si “cree que las personas se identifican” con políticos como él “que llevan toda la vida” y que “no buscan mejorar la vida de los ciudadanos: miran la poltrona, el asiento y enchufar a todos los amigos de Compromís”.

Ha vuelto a afirmar que la coalición valencianista “pega la ‘cabotà’ y apoya al PSOE y a lo que diga Sánchez siempre”. “Ya estoy imaginándome el gran mitin de la gran unión del PSOE y Compromís para Senado: de teloneros Puigdemont y Zapatero y después usted y Sánchez”, ha dicho a Baldoví sobre la posibilidad de una lista conjunta de la izquierda a la Cámara Alta.

Se ha preguntado si “la gente va a sentirse identificada con todo esto” y ha exigido a Compromís “un poco de seriedad y sentido común”. Y ha reivindicado: “Yo confío en que la verdadera prioridad nacional en este país sea tirar a Sánchez y tengamos un Gobierno serio, con un plan Valencia de infraestructuras, que acabe el Corredor Mediterráneo, que nos garantice agua para Alicante, que acabe con la marginación absoluta en los Cercanías y que tenga menos pancartas que no valen para nada”.

“Por eso haré campaña con Feijóo. Lo triste es que usted lleve tantos años en la política y no haya servido para nada al pueblo valenciano”, ha reiterado Llorca al síndic valencianista.