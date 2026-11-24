El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el acto de inicio de la campaña de la alcachofa de la Vega Baja 2026-2027 - GVA

ALICANTE 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha solicitado unidad "para defender el agua que necesita la Comunitat Valenciana" y ha asegurado que en España hay "suficientes medios para garantizarla, para que todos los españoles tengan las mismas garantías a la hora de beber y cultivar".

Así se ha pronunciado durante el acto de inicio de la campaña de la alcachofa de la Vega Baja 2026-2027, en Almoradí (Alicante), desde donde ha remarcado que en España "tenemos infraestructuras hechas, que hay que reparar y mantener para garantizar algo tan importante como es el agua", al tiempo que ha denunciado la "incertidumbre" en el sector agrícola "por si llega o no el agua", según recoge la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, ha abogado por la "política de los hechos" y por una administración pública que tome las decisiones "escuchando a todos los agricultores" en el ámbito del sector primario. En este sentido, ha destacado la importancia de que las ayudas "lleguen directamente al agricultor" con "menos tramitación burocrática" para "facilitar la modernización de los campos y el relevo generacional".

El jefe del Consell ha exigido también "igualdad de condiciones" para el sector agrícola valenciano y ha reclamado controles en origen para los productos procedentes de terceros países y que produzcan "con las mismas condiciones que se le exige aquí a un agricultor".

Con todo, el 'president' de la Generalitat ha animado a la sociedad a consumir productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana por su calidad y propiedades nutricionales. "Nuestros productos son mejores", ha incidido.

El jefe del Consell ha destacado la alcachofa como uno de los productos agrícolas "más representativos" de la Vega Baja y ha trasladado su reconocimiento a la Asociación Alcachofa Vega Baja del Segura por su labor de promoción y difusión de este producto, así como a Daniel G. Andújar, invitado de honor de esta campaña.

De hecho, el 'president' ha augurado una "buena cosecha" de alcachofa en la provincia de Alicante, que en 2025 produjo casi 43.000 toneladas de alcachofa, más de la mitad de toda la producción de la Comunitat Valenciana.

Es, además, la segunda provincia productora de España y la primera exportadora de alcachofa en fresco. El año pasado salieron de Alicante más de 8.000 toneladas hacia Europa, con Francia como gran destino, han apuntado desde la Administración autonómica.