Llorca promete "solucionar" el control de VPP y afea al PSPV que ya no quiera hablar de vivienda por sus "escándalos"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control este jueves en Les Corts - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afeado al PSPV que esta semana ya no quiera hablar de vivienda, tras sus "escándalos" de los últimos días, como el que afecta al subdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia, José Rodríguez Jurado, "que le está investigando la Fiscalía" tras la denuncia de Antifraude sobre su promoción interna en el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer (Valencia), al tiempo que ha prometido "solucionar" el control en la adquisición de las viviendas de protección pública (VPP) tras lo ocurrido en Alicante, porque eso es "lo que nos pide la sociedad".

"Hoy ya no hablan de vivienda porque no la construían y las pocas que tenían para adjudicar se la dieron a los amigachos del gobierno", ha reprochado a la izquierda en la sesión de control de este jueves en Les Corts, un día después de trascender que Xavier Navarro, exdirector del Institut Cartogràfic Valencià y uno de sus exaltos cargos durante el anterior gobierno del Botànic, fue adjudicado con una VPP en la pedanía de La Torre mientras ejercía el cargo público.

Así lo ha manifestado en respuesta al síndic del PSPV, José Muñoz, que ha comenzado su intervención ratificando el compromiso del PSOE por la paz y ha deseado que el PP "no vuelva al año 2003" ni "a las andadas" del expresidente José Mª Aznar, "que nos avergonzó al conjunto de los españoles con el trío de las Azores". "Es unánime la opinión de la sociedad española a favor de la paz. Solo hay dos calles en toda España que no están a favor y que lo están de Trump, que es la calle Génova y la calle Bambú", ha subrayado.

Además, y tras el "minucioso auto" de la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana y que pide la imputación del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, ha preguntado al jefe del Consell si "continúa defendiendo" a su antecesor "sin fisuras y sin excepciones".

Por su parte, Pérez Llorca ha proclamado "no a la guerra, por supuesto", y ha garantizado que ningún dirigente del PP "quiere guerra", aunque ha añadido que si existe "un 'no' fuerte en España es un 'no' a Pedro Sánchez". Y ha advertido a los diputados socialistas, que han exhibido carteles con el lema 'No a la guerra', pronunciado este miércoles por el presidente del Gobierno: "Con los cartelitos no se arreglan los problemas del calzado ni del metal ni de la cerámica. Porque se necesitan políticas de verdad y no políticas 'sanchistas', que es la que ustedes hacen".

Dicho esto, ha afeado al PSPV que hoy no hablen de vivienda: "El otro día decían que era el principal problema de los españoles y hoy, en su primera intervención, ni siquiera ha querido hablar" de ello. Y ha replicado al síndic socialista que "los únicos escándalos que hemos conocido esta semana" son los del subdelegado del Gobierno en Valencia, "que le está investigando la Fiscalía".

"Por cierto, tres altos cargos del Estado en la Comunitat Valenciana, delegada del Gobierno, subdelegado del Gobierno y comisionado, y los tres o falsearon su currículum o falsearon su currículum y su título. ¿De esos escándalos quiere hablar usted? ¿O de la vivienda? Tienen más trabajo ustedes con los escándalos que este presidente", ha zanjado.

MUÑOZ DICE QUE MAZÓN ES "ABOGADO, RUNNER Y NINJA"

Sin embargo, José Muñoz ha reprochado a Llorca que si la sociedad valenciana está de acuerdo en algo precisamente es en decir 'no' a Carlos Mazón. "Los únicos que lo defienden son ustedes", le ha espetado, para afearle que se proclamen como el presidente "del diálogo" pero no se "atreva" a decir "que no le gusta Mazón" y mientras lo mantenga en su escaño y le dé "un plus" como portavoz de la comisión de reglamento de Les Corts, "que no se reúne".

"Por cierto, otro día más sin venir a la oficina", ha asegurado, en alusión a la ausencia de Mazón en el hemiciclo, y ha criticado que Llorca "pacte" con su antecesor "que no venga a trabajar": "Mazón en su perfil de Twitter tenía esto de que era abogado, lo digo por los títulos. Decía que era runner y yo añadiría que es ninja, porque entra con sigilo al parlamento valenciano para que ningún medio de comunicación le vea. Abogado, runner, pero sobre todo ninja".

Pero ha incidido en que el "problema" de Llorca es que no solo "coloque" a Mazón, sino que también lo ha hecho con "todo su entorno, su núcleo duro", empezando por su "compañero de Erasmus", José Manuel Cuenca, como asesor en la Oficina de 'expresident', y siguiendo por Santiago Lumbreras, "el de las listas negras de Canal 9", al que "le ha hecho un huequecito en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias", y Cayetano García, que "está de asesor a mucha honra con el peor conseller de Educación que hemos tenido".

Sin embargo, a su juicio "lo mejor de todo" es que la que fuera jefa de prensa del 'expresident', Maite Gómez, "que la semana pasada reconoció ante la jueza que nos había mentido desde el minuto uno con el paradero de Carlos Mazón", sigue como "asesora de prensa" en Presidencia con Pérez Llorca. "No es el núcleo de Carlos Mazón, es que usted es el núcleo de Carlos Mazón, porque el primero de todos ellos está sentado de 'president' de la Generalitat", ha señalado.

Y ha advertido a Llorca: "La gestión de la dana se llevó a Carlos Mazón por delante. Pero la gestión del caso Mazón se le va a llevar a usted por delante".

LLORCA SACA PECHO DE SU GESTIÓN EN MENOS DE 100 DÍAS

En su réplica, el jefe del Consell ha abogado por hablar "de lo que verdaderamente importa a la gente", que es la vivienda. "Subí aquí cuando ustedes sí que querían hablar y les dije que hay que reconocer que no ha habido control en la adquisición de las viviendas. Pero lo vamos a solucionar, porque eso es lo que nos pide la sociedad, solucionar los problemas", ha reivindicado.

Seguidamente, se ha preguntado si con "los líos que tenían dentro del Botànic entre PSPV y Compromís utilizaron la vivienda para compensar alguna guerra interna que tenían" y ha animado a las formaciones de izquierda: "Lo que tienen que hacer es colaborar conmigo, intentar esclarecer los hechos de todos, sea del partido que sean, que es lo que voy a hacer yo, y no proteger a aquellos que son de los suyos que no hicieron las cosas bien".

Además, ha sacado pecho de que desde que el 'president' de la Generalitat se ha "dedicado a trabajar" por lo que le piden "todos y cada uno de los ciudadanos valencianos", y como ejemplo de ello ha mencionado la firma del convenio para iniciar el E-Tram en Elche, retomar la conexión del TRAM de Benidorm con el hospital de la Marina Baixa, la conexión entre las estaciones de Xàtiva y Alicante en València, el decreto para regular del uso del móvil en los colegios o las ayudas de 80.000 euros para familiares de víctimas de la dana.

"Así podría estar toda la mañana y no llego a 100 días que soy presidente, porque mi misión es trabajar por los valencianos y por las valencianas. Ustedes continúen con la crispación, que yo continúo con la solución", ha zanjado.