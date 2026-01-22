Llorca reafirma la apuesta por The Ocean Race y destaca su impacto de 467 millones desde que llegó a Alicante

Presentación de The Ocean Race en Fitur - GVA

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reafirmado en Fitur la apuesta del Consell por The Ocean Race y los eventos deportivos como motores de crecimiento económico y social para la Comunitat Valenciana.

Así, el jefe del Consell ha trasladado la importancia de The Ocean Race para la Comunitat Valenciana que ha generado desde que llegó a Alicante en 2009 "más de 8.000 puestos de trabajo", además de atraer más de 1,65 millones de visitantes, y aportar 467 millones de euros de impacto directo en el PIB.

Así lo ha destacado durante la presentación de The Ocean Race, en un acto donde también han estado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y el director Ejecutivo de The Ocean Race, Mirko Groeschner, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El Consell ha señalado que la audiencia acumulada de este evento supera los 1.000 millones de personas en los últimos 20 años y más de 200 millones de impacto mediático.

El 'president' ha asegurado que estos datos constatan la importancia de la prueba náutica que "aporta mucho a nuestro turismo y nos consolida como uno de los destinos deportivos más importantes del mundo".

Así, ha hecho referencia a la Comunitat Valenciana como "tierra preparadísima para acoger cualquier evento deportivo" y ha puesto el ejemplo de Alicante que "es de las ciudades mejor conectadas con el mar" para ser puerto de salida de esta vuelta al mundo de vela.

Durante su intervención, Pérez Llorca ha remarcado que The Ocean Race supone también un compromiso con "el medio ambiente, la sostenibilidad y la investigación científica".

NOVEDADES PARA ESTA EDICIÓN

Esta edición, donde Alicante volverá a ser puerto de salida por sexta vez consecutiva, acogerá la etapa más larga en los 53 años de historia con una travesía inaugural de 14.000 millas náuticas desde Alicante a Auckland (Nueva Zelanda).

Para la edición de 2027, la Generalitat está trabajando en un amplio dispositivo de actividades educativas, deportivas y lúdicas en el recinto del Muelle de Levante. Estas actuaciones incluirán visitas escolares, talleres sobre sostenibilidad marina, prácticas de vela ('Try Sailing'), competiciones náuticas, conciertos, y otras actividades para público de todas las edades.

Este programa, de carácter gratuito y para todos los públicos, promoverá valores como la náutica, la sostenibilidad y la inclusión, convirtiendo este espacio en un punto de entretenimiento familiar y educativo.