Archivo - El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de en Les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, responderá esta semana en la sesión de control en Les Corts a preguntas de los diferentes grupos parlamentarios sobre los acuerdos con Vox, los "privilegios" del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y la situación de la Comunitat Valenciana.

De un lado, el síndic del PSPV, José Muñoz, cuestionará una vez más al jefe del Consell sobre "cómo valora la situación económica, política y social de la Comunitat Valenciana".

Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, le preguntará si "piensa que mantener a --el 'expresident' de la Generalitat Carlos-- Mazón de diputado o en listas electorales y destinar dinero público a sus privilegios ayuda a solucionar los problemas de los valencianos".

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, se interesará sobre "los resultados de las medidas que el Consell ha podido aprobar e impulsar gracias a los acuerdos alcanzados con Vox".

En el orden del día del pleno de esta semana, que se celebrará miércoles y jueves, figura la designación de candidaturas a magistrados o magistradas del Tribunal Constitucional, la convalidación o derogación del decreto ley de medidas urgentes para la modificación normativa del régimen de prevención y control ambiental de actividades y gestión de residuos y la comparecencia de la consellera de Servicios Sociales y Justicia, Nuria Martínez, para informar sobre las líneas generales de la política que se llevará a cabo desde su departamento.

En cuanto a las proposiciones no de ley (PNL), el PP llevar una de tramitación especial de urgencia sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia, el PSPV y Compromís sobre el 25 de noviembre (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres) y Vox una sobre la "sobrerregulación empresarial".

El jueves habrá sesión de control al 'president' de la Generalitat y, seguidamente, las votaciones, las preguntas a los consellers y dos interpelaciones del PSPV y Compromís a la titular de Servicios Sociales y Justicia, Nuria Martínez, sobre la política general del Consell en materia de aplicación de la Ley de Concordia y sobre derechos de las personas LGTBIQ+.