Llorca responde con Zapatero a las críticas sobre los Whatsapps del 29O y pide al PSPV "menos altanería y más humildad"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control este miércoles en Les Corts - ROBER SOLSONA

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha respondido a las críticas del PSPV sobre los mensajes de WhatsApp del Consell el día de la dana que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia con la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero este miércoles en la Audiencia Nacional como investigado por el 'caso Plus Ultra'. En este sentido, ha pedido a los socialistas "menos altanería y mas humildad".

Así lo ha manifestado durante la sesión de control este miércoles en Les Corts, en la que ha anunciado que la Generalitat, "con mucha seriedad y con mucho rigor", trasladará a la Fiscalía y "a la causa que se investiga en Madrid todos los expedientes" de los hospitales de campaña instalados en la pandemia, que "no servían para nada" y que "se contrataron porque Zapatero dio la orden". "Se van a trasladar para que nos digan si hay trama valenciana", ha indicado.

El síndic del PSPV, José Muñoz, le ha preguntado momentos antes al jefe del Consell sobre los mensajes de WhatsApp entre el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y los consellers de su gobierno a primera hora del 29 de octubre de 2024. "Vamos a dar datos parciales todo el día si se puede. Vamos a inundar de datos a los medios hoy vale?. Desprende sensación de estar alerta que te cagas", escribió Mazón en uno de ellos a primera hora de la mañana.

Dicho esto, ha hecho alusión al 'expresident', presente en el hemiciclo siguiendo la sesión de control desde su escaño en la última fila de la bancada del PP. "Hoy lo tenemos aquí", ha señalado, al tiempo que ha replicado: "Pa' cagarse el Consell que teníamos y pa' cagarse el Consell que tenemos ahora. No son un Consell, son una pandilla de amigos ineptos que no supieron gestionar la emergencia y que se desentendieron de todo". Y ha reprochado de nuevo a Llorca que haya "premiado" a los consellers de Mazón en lugar de cesarlos.

También le ha acusado de practicar "la técnica del avestruz" y de estar "bunkerizado en el Palau, haciendo caso omiso a la situación social de la Comunitat Valenciana, teniendo a todos los colectivos en la puerta quejándose y teniendo que entrar en la puerta de atrás".

ANTES CON ÁBALOS Y HOY CON ZAPATERO

Por su parte, Llorca ha respondido a Muñoz con la declaración judicial de Zapatero: "En la última sesión que comparecí aquí se dio la coincidencia que declaraba en el Tribunal Supremo --José Luis-- Ábalos. Y qué coincidencia, hoy vuelvo a comparecer aquí al mismo tiempo que por primera vez en la historia de España un presidente del Gobierno comparece, entre otras cosas, por contrabando de joyas".

Dicho esto, ha advertido al síndic del PSPV de que en estos momentos "entre imputados y procesados socialistas hay 93" personas y ha augurado que en la próxima sesión de control los socialistas podrían "llenar todo el hemiciclo de amigos de la pandilla o de socialistas corruptos".

A MAZÓN "NOS LO TENEMOS QUE TRAGAR"

En su réplica, José Muñoz ha afeado a Llorca que el PP "hable de presidentes condenados" cuando en la Comunitat Valenciana tiene a dos: Eduardo Zaplana y José Luis Olivas. "Llegó a tener un grupo parlamentario propio de imputados", le ha replicado.

Al margen de ello, de nuevo sobre los mensajes de WhatsApp del Consell el 29O, ha censurado que al "mayor culpable de todos", Carlos Mazón, "nos lo tenemos que tragar en estas Corts Valencianes aforado dentro del PP, con oficina, asesores, chófer, con paga y haciendo su propia versión de los martes al sol, yéndose a la playa, poniéndose cada día más moreno en contra de la dignidad de todos los valencianos": "Y solo hay un responsable, tiene nombres y apellidos, y es usted. Es el que lo permite, es el encubridor de Carlos Mazón".

En esta línea, Muñoz ha afeado a Llorca que no tenga "capacidad de liderar absolutamente nada" y por eso mismo ha asegurado que no lo quieren "ni en su propio partido", empezando por el líder del mismo, Alberto Núñez Feijóo: "Le ha puesto un cordón sanitario, lo mantiene en interinidad, no convoca el congreso porque no lo quieren".

Por eso mismo, se ha preguntado: "Si no lo quiere el PP, ¿por qué nos lo tenemos que soportar los valencianos? ¿Lo que no es bueno para el PP por qué tiene que ser el presidente de los valencianos?". También ha incidido en que Llorca "sabe perfectamente que está en una situación de debilidad absoluta y por eso se tienen que enterar todos los valencianos que tienen un acuerdo secreto con Vox y que venga su portavoz a presentarnos los presupuestos y a decirnos que van a recortar un 20% en las ayudas a sindicatos y empresarios".

Todo ello, ha insistido, porque es "un presidente débil". "Y ya empieza a tener rivales internos con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó". "Tiene que repetirse 'Juanfran President' porque nadie lo quiere", ha añadido.

Asimismo, el síndic del PSPV ha considerado que el jefe del Consell está también "absolutamente desconectado de la realidad", le ha retado a dialogar con loa médicos, profesores de la pública y de la privada, VTC y taxis, centros de mayores y víctimas de la dana que se concentran este miércoles frente a Les Corts: "Todos dicen lo mismo: no aguantan más al 'president' de la Generalitat". Finalmente, le ha reclamado su dimisión y que convoque elecciones.

HOSPITALES DE CAMPAÑA

Por su parte, Pérez Llorca ha ironizado con que está pensando invitar a Muñoz al congreso regional del PPCV "cuando se haga". "Lo veo muy interesado en las cuestiones internas de mi partido. Claro, es que las del suyo mejor no acercarse", ha replicado.

Y sobre los 'expresidents' de la Generalitat, ha señalado que hoy "ha salido en los medios de comunicación que la empresa a la que Ximo Puig adjudicó los 13 millones de euros en pandemia se asoció con la del chavista que pagaba a Zapatero". También ha aludido a las "carpas sanitarias de Ximo Puig", en referencia a los hospitales de campaña desplegados durante la pandemia: "Lo que queda evidente es que no servían para nada y se contrataron porque Zapatero dio la orden".

Por ello, ha anunciado que el Consell trasladará "todos los expedientes" a "la Fiscalía y a la causa que se investiga en Madrid". "Ahora ya entiendo por qué a Zapatero solo le defienden tres personas: su abogado, Muñoz y --la secretaria general del PSPV-- Diana Morant".

Finalmente, Llorca ha considerado "simple de explicar" que él es presidente "porque el PP ganó las elecciones, la ciudadanía valenciana apostó por el cambio" y porque recibió "la confianza mayoritaria de esta Cámara". Y ha calificado de "incongruente" que los socialistas "no quieran saber la verdad de la dana" y les ha acusado de pretender imponer "un relato".

"Si es tan importante y quieren saber la verdad, ¿por qué han ocultado que 35 personas citadas a la comisión de investigación hayan venido a dar las explicaciones oportunas? ¿Por qué han permitido que el presidente de la Confederación Hidrográfica, que todos los ministros, que la delegada del Gobierno, que el director de Aemet no comparezcan en Les Corts?", le ha cuestionado.

Ha invitado al PSPV a hacer "un ejercicio de transparencia" y pedir "a todos esos cargos que enseñen los whatsapps" del día de la dana, para que "la sociedad pueda ver qué mensaje le enviaba el presidente de la CHJ a la delegada del Gobierno o que podamos saber, mientras que el director de Aemet estaba en no sé qué país, qué whatsapps cambiaba con unos y otros". "Si de verdad quieren saber la verdad, den ejemplo", ha retado.

Al mismo tiempo, ha denunciado que la "única forma de saber la verdad de los socialistas es cuando les citan a los juzgados" y ha explicado "la diferencia hay entre un presidente débil y un presidente fuerte: el fuerte es el que aprueba unos presupuestos y el débil no lo hace jamás".