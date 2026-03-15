Llorca visita las Fallas de Alcàsser y Algemesí y destaca el carácter cohesionador y las fiestas

Llorca visita las Fallas de Alcàsser y Algemesí - GVA

VALÈNCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este domingo las Fallas de los municipios de Alcàsser y Algemesí donde ha destacado el elemento "cohesionador y de seña de identidad" que tienen estas fiestas para el pueblo valenciano.

Así lo ha manifestado el jefe del Consell durante la visita que ha cursado a las localidades de Alcàsser y Algemesí, donde ha visitado los principales monumentos falleros de estos pueblos, acompañado por el alcalde de Alcàsser, Alberto Primo, y por el primer edil de Algemesí, José Javier Sanchis, así como por representantes de las distintas comisiones falleras.

Durante su visita a Alcàsser, Pérez Llorca ha enfatizado que la Comunitat Valenciana "es una tierra hospitalaria, alegre y, sobre todo, una tierra de oportunidades, en la que mucha gente se fija en ella para vivir".