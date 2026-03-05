La lluvia obliga a suspender la mascletà de este jueves

Archivo - Mascletà en imagen de archivo - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La lluvia y alerta amarilla que planea sobre la provincia de Valencia ha obligado al Ayuntamiento a suspender la mascletà prevista para este jueves, 5 de marzo, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Para esta jornada estaba previsto que disparase la mascletà desde la Plaza del Ayuntamiento la Pirotecnia Zaragozana.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para hoy se ha decretado alerta por lluvias nivel amarillo en las provincias de Castellón, Valencia y litoral norte de Alicante.