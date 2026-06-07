Local, el nuevo restaurante del valenciano Yelel Cañas promete sorprender con "una cocina sin reglas y proximidad"

El cocinero valenciano Yelel Cañas en la nueva apertura de su restaurante Local - YELEL CAÑAS

VALÈNCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hace una década, el cocinero valenciano Yelel Cañas cerró el restaurante Kiaora en València y desde entonces se ha dedicado a aprender, viajar, asesorar y compartir. Ahora, con 'Local', el nuevo establecimiento que abrirá sus puertas el próximo mes de julio en Rubielos de Mora (Teruel), inicia una nueva aventura en la que "cocinar sin reglas" y desarrollar su filosofía de proximidad en una población de tan solo unos 800 habitantes.

El restaurante apostará por "sorprender" a sus comensales con una cocina de base local, productos de proximidad, proveedores locales y respeto al entorno.

En esta nueva etapa, Cañas quiere contar historias del territorio y crear una gastronomía que sorprenda en sala, tanto por su oferta culinaria como por la experiencia que propone. "Nunca se va a encontrar lo mismo, si una persona viene tres veces en dos meses, probablemente no coma lo mismo las tres veces", ha aseverado en declaraciones a Europa Press.

El establecimiento acogerá a una veintena de comensales por servicio repartidos entre la barra --"la mesa de la cocina-- y la sala de 'Local', que se ubica a la entrada del municipio, integrado en la red de Pueblos Más Bonitos de España y reconocido hace décadas por su monumentalidad como conjunto Histórico-Artístico y el Premio Europa Nostra.

El chef valenciano asegura que va a cocinar lo que le dé "su contexto y lo que le apetezca a través de los productos que encuentre día a día". El menú tendrá una estructura que rellenará con recetas y productos que, espera, tengan un fondo social: "Me encanta trabajar con pequeños proveedores, huertos y agricultores; con personas que recolecten, como mi vecina que sabe mucho de plantas silvestres y a la que le pido que reúna desde caracoles hasta plantas".

"A nivel social, es darle valor y revalorizar a las personas que tienen unos conocimientos rurales, de cocina, de plantas o en general, de todo lo que pueda estar alrededor de la cocina, que me lo puedan trasmitir y que al mismo tiempo ellos se sientan valorados y sientan que ese conocimiento que tienen, tiene sentido y vale para cosas", reivindica.

Para él no es posible dejar de lado sus raíces valencianas. Creció culinariamente en València, por eso destaca que no puede dejar atrás los arroces o el marisco y, a pesar de que ahora se traslada a la montaña, declara tener una "gran suerte" por poder tener la cercanía con proveedores, como el pescadero que le lleva al pueblo producto directamente de la lonja de Borriana y Castellón.

'Local' tendrá una oferta de menús degustación y temáticos que variarán según la temporada. Por eso, contará con opciones veganas y vegetarianas en su carta, con preferencia por el producto ecológico. Cañas espera sobre todo conjugar en este proyecto su apuesta personal por la ruralidad con su amor incondicional por una cocina de investigación "honesta, elaborada, creativa y sorprendente".

EL LENGUAJE PROPIO DE LA COCINA

Además de por su método culinario, Yelel Cañas destaca por su voluntad de desarrollar proyectos sociales desde su entorno hasta lugares como Marruecos para hacer de la cocina, un "lenguaje propio".

Desde hace nueve años, junto a su familia, tiene la pizzeria 'Il Ponticello', en la vecina Mora de Rubielos, donde aplican una filosofía de integración con sus trabajadores porque todo su equipo está formado por personas migrantes. Cañas asegura que si tiene que elegir entre poder contratar a trabajadores que tengan más necesidad que otros, "obviamente" lo hará.

Asimismo, de la mano de Silvia Fraccoli, se impulsa el proyecto Kiora Gastronomía Social, una iniciativa que une la gastronomía con la integración social y la cooperación y que les da la posibilidad de viajar por todo el mundo mezclando placer, trabajo y solidaridad.

En este sentido, rememora su último viaje a Marruecos, donde dieron de comer a personas migrantes que se refugian y se ven obligadas a vivir en cementerios. "A los sitios donde viajamos siempre intentamos buscar situaciones vulnerables en las que podamos aportar nuestro granito de arena", explica.

No solo desarrollan iniciativas internacionales, sino que cuando tiene la oportunidad lo continúan haciendo lo más cerca posible, como en la residencia de ancianos de Rubielos de Mora o en la preparación de la cena de Nochebuena a personas en situación de sinhogarismo. "A través de la comida, que es un canal, un lenguaje propio, todos hablamos y conocemos. Es una forma de conectar con todos los estratos sociales, con todo tipo de personas o situaciones, desde la puerta de tu casa hasta la otra parte del mundo", asevera.