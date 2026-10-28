Localizados en Sevilla dos investigados tras la venta de 60.000 euros en joyas robadas en Finestrat (Alicante)

Joyas recuperadas por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado en la provincia de Sevilla a una mujer de 42 años y a un hombre de 34 investigados tras la posible venta de joyas valoradas en más de 60.000 euros, entre ellas un reloj de oro de 40.000, que presuntamente fueron robadas de un domicilio de Finestrat (Alicante).

Todo comenzó cuando la víctima, que acababa de cambiar de residencia, contactó a través de una plataforma de anuncios en internet con una mujer que se ofrecía para realizar tareas domésticas de limpieza. Tras una entrevista, acordaron los horarios de trabajo, ha indicado el instituto armado en un comunicado.

Sin embargo, la relación duró solo unas semanas. A primeros de septiembre, la empleada terminó con el contrato alegando que tenía que atender a un familiar ingresado en un hospital. Poco después, el perjudicado presentó denuncia tras percatarse de la desaparición de las joyas.

Desde un primer momento, las gestiones desarrolladas por los agentes se orientaron hacia la empleada y lograron averiguar que las piezas habían sido vendidas en un establecimiento de compraventa de oro apenas unos días antes de que abandonara el empleo.

A mediados de septiembre, los investigadores localizaron en ese local la totalidad de las joyas sustraídas, que conservaban su estado original salvo el reloj de oro de alta gama, valorado en unos 40.000 euros, que había sido partido en tres piezas para venderlo como oro al peso. Las joyas fueron entregadas a sus legítimos propietarios tres días más tarde.

El análisis de las ventas reveló, además, la posible participación de un hombre que al parecer había enajenado parte de las piezas. Una vez localizados ambos en la provincia de Sevilla, se solicitó la colaboración del Puesto de la Guardia Civil de Castilblanco de los Arroyos, que encontró allí a los sospechosos.

La mujer de 42 años, a la que constaban antecedentes por hechos de la misma naturaleza, y el varón de 34, a los que se les acusa de hurto, receptación y daños, quedaron a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benidorm en funciones de guardia, a la que se han remitido las diligencias instruidas.