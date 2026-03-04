Localizan una plantación de cannabis tras un incendio en una vivienda de Alberic

Plantación de marihuana descubierta tras el incendio - OPC

VALÈNCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado una plantación de cannabis con más de 500 plantas tras un incendio declarado en una vivienda de la localidad valenciana de Alberic, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes recibieron un aviso por un incendio en una vivienda deshabitada de Alberic. Una vez extinguido y al entrar en su interior, hallaron en la planta superior de una plantación de cannabis con 524 plantas de marihuana en diferente estado de floración. También localizaron utensilios necesarios para la plantación, como instalación de climatización, iluminación y aparatos de aire acondicionados industriales.

Los agentes y los técnicos de la empresa suministradora de electricidad señalaron como posible causa del incendio el enganche ilegal al suministro eléctrico.

La investigación continúa abierta con el fin de detener al responsable o responsables de los hechos. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Alberic. Las diligencias han sido entregadas en el Decanato de los Juzgados de Alzira.