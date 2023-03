Lucía Alemany dirige la "comedia con personalidad" 'Mari (dos): "Hay que hacer propuestas con mensaje"

La realizadora valenciana regresa tras 'La inocencia' con una cinta protagonizada por Paco León y Ernesto Alterio: "Sentí vértigo"



VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora castellonense Lucía Alemany dirige 'Mari(dos)', una "comedia con personalidad" que se aleja de la pura "ola comercial". "Hay que hacer propuestas con mensaje y con una voluntad de ser actuales y modernas", ha reivindicado.

Así lo ha reivindicado, en una entrevista concedida a Europa Press, la realizadora, que este miércoles ha presentado la cinta en los cines Kinepolis de Paterna (Valencia). 'Mari(dos)', que se estrenará en cines de toda España el próximo 10 de marzo, es su esperada nueva película tras la buena acogida que cosechó en 2019 con su opera prima 'La inocencia', por la que obtuvo, entre otros reconocimientos, dos nominaciones a los premios Goya, siete a los Gaudí y tres premios Berlanga de l'Audiovisual Valencià, entre ellos el de mejor dirección.

Ahora vuelve a los cines con una comedia "irreverente, muy divertida y a ratos sofisticada", cuya trama gira en torno a dos hombres enfrentados por una mujer con la que, sin saberlo, han mantenido relaciones paralelas y que poco a poco van a ir quitándose capas de orgullo para ser más sinceros consigo mismos. A través de estos 'comaridos' y desde una mirada a veces descarada, se plantea también una evolución en torno a las relaciones amorosas actuales".

Toni y Emilio (Paco León y Ernesto Alterio) reciben la misma trágica llamada: sus mujeres están en coma tras un alud en una estación de esquí. Cuando se presentan en el mostrador de admisiones del hospital hacen un sorprendente descubrimiento: sus mujeres son, en realidad, la misma persona, Laura (Celia Freijeiro).

Durante años, Laura ha llevado en secreto vidas paralelas, una salvaje montaña rusa a caballo entre sus dos familias. Obligados a convivir hasta que Laura despierte y pueda ser trasladada, Emilio y Toni luchan por demostrar quién de los dos es el único y auténtico marido.

El rodaje de la película ha transcurrido en escenarios del Pirineo Aragonés y estaciones de esquí como Candanchú, Formigal y Panticosa y localizaciones naturales de la Comunidad de Madrid, en las que las bajas temperaturas y las nevadas constantes han aportado mayor realismo, belleza y una estética idílica a la historia.

COMEDIA CON MENSAJE

La directora, en declaraciones a Europa Press, ha definido la película como una "comedia con mensaje": "Me cuesta mucho concebir el cine sin mensaje, pues dentro de mi manera de verlo y crearlo, las obras siempre tienen que contar algo".

"Cuando me planté delante del guion quería ver cuál era nuestro mensaje, porque, aunque sea una comedia y la gente quiera reírse, que lo va a hacer, es importante que deje un poso de reflexión y de profundidad", ha apuntado Alemany.

Asimismo, respecto al cambio de registro tras su opera prima 'La inocencia', la valenciana ha admitido que cuando se le presentó el proyecto sintió "un poco de vértigo" por la confianza que se había depositado en ella para dirigir una producción "muy potente".

"Sentí mucha presión porque, de alguna manera, me jugaba mi carrera y tenía que salir bien y, por ello, mi foco estuvo en hacer una película con personalidad. Podía haber hecho una comedia al uso pero he apostado por una comedia con personalidad, una apuesta arriesgada", ha detallado.

Sin embargo, a pesar de la presión inicial, la directora ha admitido que después de la experiencia "volvería a hacerlo" y ha confesado que está pensando en escribir una comedia. "He descubierto que me gusta mucho este género, algo que jamás pensé que me interesaría. Yo soy una persona optimista y me ha gustado rascar estos puntos cómicos", ha afirmado.

En este sentido, la directora de 'Mari(dos)' ha explicado que a través de las comedias se puede hablar de cuestiones "muy trascendentales" que se "aligeran" por el componente cómico pero que "dejan una reflexión para el público".

"EL VÉRTIGO DE SABER A QUIÉN DIRIGES"

Alemany, sobre la responsabilidad de dirigir a actores como Paco León o Ernesto Alterio, ha indicado que aprovechó "al máximo" su experiencia para aprender de ellos: "Sabes a quién tienes delante y da vértigo, pero jamás lo escondí. En todo momento fui con total humildad y dispuesta a escuchar lo que ellos tenían que decir".

Respecto a la situación del cine cómico, no tan reconocido como el resto de géneros, Alemany ha asegurado que en el panorama actual la comedia "no se tiene como arte", lo cual, a su juicio, puede responder a "la ola de comedia comercial" en la que "no se pone tanta autoría como se debería". "Hay que hacer propuestas con mensaje y con una voluntad de ser actuales y modernas", ha reivindicado.

En esta línea, la directora ha explicado que a través de los protagonistas el espectador "va a aprender que despojándote de las masculinidades tóxicas, abriéndote más a la fragilidad y liberándote de competir por una mujer las cosas van mejor".

Finalmente, preguntada por el reconocimiento de las mujeres directoras y del impulso de sus películas, Alemany ha señalado que era algo que debía suceder "ya". "Se están recogiendo los frutos de una lucha, y benditos frutos, porque es muy importante que exista la mirada de las directoras para contar historias", ha concluido.