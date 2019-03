Luis Fonsi y Aitana coronan el cartel de los Concerts de Vivers

Publicado 27/03/2019 13:55:48 CET

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Luis Fonsi y Aitana Ocaña completan la programación de los Concerts de Vivers de la Gran Fira de València, con un calendario de 18 conciertos y más de una treintena de artistas. La gira 'Vida World Tour' de Fonsi llegará el martes 9 de julio y la primera de Aitana lo hará el martes 23.

Considerado como "la voz del pop" y uno de los máximos representantes de la música latina, Luis Fonsi es un galardonado intérprete, compositor, instrumentista y productor de Puerto Rico que ha batido récord de ventas.

En 2019 vuelve a los escenarios españoles con su gira 'Vida World Tour', con grandes éxitos como 'Despacito', 'No me doy por

vencido', 'Calypso' o 'Imposible'.

Dos semanas después, Aitana hará parada en la capital del Túria con su primera gira en solitario desde que dejara la academia de Operación Triunfo y lanzara su álbum debut 'Tráiler'.

Las entradas de los nuevos conciertos se podrán adquirir a

través de la web 'www.concertsdevivers.com'. Para el recital de Luis Fonsi ya están disponibles, mientras que para el de Aitana saldrán a la venta en unos días, avanza el Ayuntamiento de València en un comunicado.

DE BISBAL A XOEL LÓPEZ

Estos directos se suman a los ya anunciados para los Concerts de Vivers 2019, que arrancan el domingo de junio en los Jardines de Viveros de València con el también 'ex-triunfito' David Bisbal.

Le seguirán durante el verano Loreena McKennit, Ana Belén, Kiko Veneno, Bebe, Xavi Sarriá, Miss Bolivia, Amparanoia, Tremenda

Jauría, Sus, Tiesa, Poder Bimenstrual Dj, Echo & The Bunnymen, Júlia, Green Valley, The Danzo Crashers, Jamaleònics, Leiva, Luz Casal, Morgan, Andrés Calamaro, Ketama, Dulce Pontes, Alfred García, Los Jóvenes, Otoño, Iseo & Dodosound with The Mousehunters, Auxilio, Ropa Extendida, Crystal Fighters, La Casa Azul y Xoel López.

Con este plantel, el responsable de Cultura Festiva de València, Pere Fuset, ha destacado la diversidad de los Concerts de Vivers de este año, gracias a una combinación de artistas locales, nacionales e internacionales para "llegar a la mayor cantidad de públicos diferentes y superar las cifras históricas de asistencia de los últimos años".

"Hay oferta para todas y todos, con la mitad del cartel conformado por mujeres, muy por encima de la media estatal, del 10 al 15% de mujeres en los carteles, y con precios asequibles que permitirán ver por un máximo de 30 euros la mayoría de los conciertos", ha resaltado en comparación a los precios para disfrutar de los mismos artistas internacionales en otros festivales.