Más de 540.000 estudiantes de la Comunitat Valenciana se quedan sin clases a causa de la alerta por lluvias

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un total de 542.964 alumnos de 243 municipios de la Comunitat Valenciana han resultado afectados por la suspensión de clases a causa de la alerta por lluvias torrenciales, según los datos actualizados recabados y facilitados por la Conselleria de Educación.
En la provincia de Valencia, los escolares sin actividad lectiva alcanzan los 438.664 en 215 municipios. Se trata de Ademuz, Ador, Palma de Gandia, Agullent, Aielo de Malferit, Alaquàs, Albaida, Albal, Albalat de la Ribera, Albalat dels Sorells, Albalat dels Tarongers, Alberic, Alborache, Alboraia, Albuixech, Alcàntera de Xúquer, Alcàsser Alcublas, Aldaia, Alfafar, Alfara de la Baronia, Alfara del Patriarca, Alfarrasí, Algemesí, Algemesñi-Carrascalet, Algímia d'Alfara, Alginet, Almàssera, Almoines, Almussafes, Alpuente, Alzira, Alzira-Barraca d'Aigues, Anna, Antella, Aras de los Olmos, Ayora, Barxeta, Bèlgida, Bellreguard, Benaguasil, Beneixida, Benetússer, Beniarjó, Benicull de Xúquer, Benifaió, Benifairó de la Valldigna, Benifairó de les Valls, Benigànim, Benimodo, Benimuslem, Beniparrell y Benirredrà.
Los centros educativos están igualmente cerrados en Benissanó, Benissoda, Bétera, Bicorp, Bocairent, Bolbaite, Bonrepòs i Mirambell, Bufali, Bugarra, Buñol, Burjassot, Camporrobles, Canals, Canet d'en Berenguer, Carcaixent, Càrcer, Carlet, Casas Bajas, Casinos, Castelló, Castelló de Rugat, Catadau, Catarroja, Caudete de las Fuentes, Chella, Chelva, Cheste, Chiva, Cofrentes, Corbera, Cullera, Daimús, Dos Aguas, El Genovés, El Palomar, El Puig de Santa Maria, el Real de Gandia, Eguera, Estivella, Faura, Favara, Foios, Fontanars dels Alforins, Fortaleny, Fuenterrobles, Gandia, Gandia-Grau i platja, Gavarda, Gilet, Godella, Godelleta y Guadasséquies.
Asimismo, figuran en la lista Guadassuar, Jalance, Jarafuel, la Font de la Figuera, la Font d'en Carròs, la Llosa de Ranes, la Pobla de Farnals, la Pobla de Vallbona, la Pobla del Duc, la Pobla Llarga, l'Alcúdia; l'Alcúdia de Crespins, l'Alqueria de la Comtessa, l'Eliana, l'Énova, Llanera de Ranes, Llaurí, Llíria, Llocnou de Sant Jeroni, Llocnou d'en Fenollet, Llombai, Llutxent, l'Olleria, Loriguilla, Losa del Obispo, Manises, Manuel, Marines, Massalavés, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Miramar, Mislata, Moixent, Moncada, Montaverner, Montesa, Montitxelvo, Montroi, Montserrat, Museros, Náquera, Navarrés, Novetlè y Oliva.
Completan la lista Olocau, Ontinyent, Otos, Paiporta, Palma de Gandía, Paterna, la Cañada, Lloma Llarga, Terramelar, Pedralba, Petrés, Picanya, Picassent, Piles, Polinyà de Xúquer, Potries, Puçol, Quart de les Valls, Quart de Poblet, Quartell, Quatretonda, Quesa, Rafelbunyol, Rafelcofer, Rafelguaraf, Real, Requena, Campo Arcis, San Antonio, Riba-roja de Túria, Riola, Rocafort, Rotglà i Corberà, Ròtova, Sagunt, Port de Sagunt, San Antonio de Benagéber, Sant Joanet, Sedaví, Senyera, Serra, Siete Aguas, Silla, Simat de la Valldigna, Sinarcas, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, Tavernes Blanques, Tavernes de la Valldigna, Torrent Monte Vedat, Tous, Tuéjar, Turís, Utiel, València, Benifaraig, Benimàmet-Beniferri, Castellar-Oliveral, el Saler, Horno de Alcedo, Masarrojos, Pinedo, Vallada, Venta del Moro, Vilallonga, Vilamarxant, Villar del Arzobispo, Vinalesa, Xàtiva, Xeraco, Xeresa, Xirivella y Yátova.
En la provincia de Castellón, la cliatología adversa ha dejado sin clases a 84.446. alumnos de 23 localidades: Alcalà de Xivert, Benicarló, Benicàssim, Borriana, Borriol, Castellò de la Plana, la Llosa, Moncofa, Montanejos, Oropesa, Sant Jordi, Sant Mateu, Segorbe, Torreblanca , Traiguera, Vila-real, la Vilavella, Vinaròs y Xilxes.
A estos puntos notificados inicialmente, see han sumado las poblaciones de Almassora, el CRA Serra d'Espadà-Millars (Argelita-Fanzara), Peñíscola y Santa Magdalena de Polpis.
Y, finalmente, en la demarcación de Alicante, han sido 19.854 estudiantes los afectados en 5 municipios: Elda, Petrer, Villena, Pinoso y Monóvar.