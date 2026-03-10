El MACA recibe una donación de Soledad Sevilla y otra de documentos de Eusebio Sempere

Archivo - Fachada del MACA, en una imagen de archivo - MACA ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha aceptado dos donaciones, una de la artista Soledad Sevilla y otra de documentación sobre Eusebio Sempere, para el Museo de Arte Contemporáneo (MACA). La junta de gobierno ha aprobado la donación de dos series de serigrafías de edición limitada que son obra de Sevilla, estampadas por Abel Martín, y de una serie de notas de Historia del Arte de la Escuela de Pintura San Carlos de València sobre el artista alicantino.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha agradecido ambas donaciones, "que vienen a incrementar el patrimonio del MACA para el disfrute de todos los alicantinos". "Ambas tienen además un importante valor sentimental porque están relacionadas directamente con Eusebio Sempere, gracias a quien nació el MACA", ha añadido.

"Soledad Sevilla, Premio Nacional de Artes Plásticas, fue amiga de Sempere y entre ambos surgió una admiración artística mutua. De hecho la última exposición en el museo ha sido una suya con el título 'Esperando a Sempere' y que al finalizar haya querido donar dos series de serigrafías de edición limitada es un gesto que valoramos y apreciamos en gran medida", ha agregado.

La edil ha destacado que "la otra donación de documentación de Sempere por parte de Federico Seva de Angulo enriquece los archivos de los que disponemos en el MACA y contribuye a entender mejor a uno de los artistas alicantinos más importantes del siglo XX".

En concreto, Sevilla ha donado al MACA dos series de serigrafía sobre cartulina que realizó en 1968. Cada una consta de 75 ejemplares estampados por Abel Martín, que colaboró con Sempere desde sus inicios. Ambas están valoradas en 3.000 euros.

Por su parte, las notas de Historia del Arte donadas por Federico Seva de Angulo son once cuartillas, manuscritas a lápiz, del profesor Felipe Garín de Tarancón sobre Eusebio Sempere, una donación "que aumenta los fondos de los que dispone el MACA", ha concluido el Ayuntamiento.