Un macho de gacela de Thomson se suma al rebaño del Bioparc Valencia y ya corre por su 'sabana'

El macho del segundo mamífero más veloz de África ya corre por la sabana de BIOPARC Valencia - BIOPARC

VALÈNCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un macho de dos años procedente de Safari Park Dvur Králové (República Checa) se ha sumado al rebaño de gacelas de Thomson del Bioparc de Valencia, formado por tres hembras adultas y cuatro crías

La imagen de las gacelas de Thomson (Eudorcas thomsoni) atravesando cada día la sabana del parque despierta la admiración de sus visitantes. "Mira cómo corren", es una de las expresiones más escuchadas al descubrir a uno de los cinco mamíferos más rápidos del planeta y sólo aventajado en África por el guepardo.

Capaz de superar los 70 kilómetros por hora, su resistencia en sostener esas velocidades durante largos periodos es su más valiosa defensa frente a los depredadores, ha explicado el Bioparc en un comunicado.

El grupo de gacelas es "especialmente valioso si se tiene en cuenta que únicamente puede contemplarse en dos parques españoles (Oasys Animal Reserve de Almería y Bioparc Valencia) y en apenas ocho centros europeos", ha destacado el recinto.

La adaptación del macho se ha realizado de forma gradual. En una primera fase tuvieron lugar los encuentros con las hembras en las instalaciones interiores. Tras comprobar "la excelente convivencia y el comportamiento del grupo", pudo completarse su integración con la salida al recinto multiespecie de Bioparc Valencia.

En este espacio, las gacelas de Thomson conviven con impalas (Aepyceros melampus), blesboks (Damaliscus pygargus phillipsi), antílopes acuáticos (Kobus ellipsiprymnus ellipsiprymnus), jirafas baringo (Giraffa camelopardalis rothschildi), avestruces (Struthio camelus), el jabirú africano (Ephippiorhynchus senegalensis) y una gran variedad de anátidas y peces.

Este excepcional y veloz corredor destaca por su elegante silueta y es fácilmente reconocible por la franja negra en sus costados que separa su lomo de color marrón rojizo de su vientre blanco.

145.000 EJEMPLARES EN EL MUNDO

Aunque actualmente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) cataloga esta especie de "preocupación menor" en la Lista Roja, su descenso continuado de población mantiene la alerta sobre su futuro, ha expuesto Bioparc. Según los últimos estudios, se estima que sobreviven unos 145.000 ejemplares de este bello animal africano.

La protección de las gacelas es una de las líneas de trabajo de Bioparc Valencia. Junto a la de Thomson, alberga la de Mhorr (Nanger dama mhorr), esta última con un reciente nacimiento que "es símbolo de esperanza para esta especie en peligro crítico de extinción", ha destacado el parque.

Esta cría, se suma a las de elefante (Malik y Makena), de rinoceronte (Kairu) y de chimpancés (Ekon y Cala), que son "un ejemplo del gran compromiso del parque con la preservación de la biodiversidad".