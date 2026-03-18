Major Lazer Soundsystem, Shenseea, Protoje y Queen Omega, entre los primeros confirmados del Rototom

Major Lazer - ROTOTOM

CASTELLÓ 18 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El festival internacional Rototom Sunsplash ha anunciado el primer avance del cartel de su 31ª edición, que celebrará en Benicàssim (Castellón), del 17 al 22 de agosto de 2026, en el que aparecen Major Lazer Soundsystem, Shenseea, Protoje, Queen Omega, Israel Vibration, The Skatalites, Lia Kali, Biga Ranx, Kybba, Greentea Peng o Mr Vegas.

La próxima edición se presenta bajo el lema The Place to Be y refuerza la esencia del festival como un lugar al que llegar, pero también un espacio que construir colectivamente y en el que la música funciona como idioma común para las miles de personas -de edades, culturas y procedencias distintas- que lo visitan cada año, ha informado la organización en un comunicado.

El primer anuncio artístico confirma una programación que conecta la raíz del reggae con su presente, incorporando una mirada especialmente abierta hacia la escena contemporánea, con artistas que reflejan el pulso global del reggae y sus múltiples, y posibles diálogos, con otros sonidos.

Major Lazer Soundsystem irrumpirá en esta 31ª edición con la energía transversal que desprende el dancehall electrónico sobre el que pivota este proyecto mainstream. Shenseea, una de las voces más influyentes del dancehall contemporáneo, y Protoje, figura clave del movimiento reggae revival, representan el dinamismo y la proyección internacional de la escena musical actual en Jamaica que se condensa en la cúspide de este primer anuncio.

El festival vuelve a reunir a figuras esenciales del universo reggae, desde nombres ligados a su tradición hasta artistas que mantienen vivo su legado. Israel Vibration & The Roots Radics; la banda fundacional del ska jamaicano, The Skatalites, junto al cantante y compositor británico Alpheus; Queen Omega & The Royal Souls, o Macka B & The Roots Ragga Band, simbolizan esa conexión directa con la historia y la identidad sonora de la música jamaicana.

OMAR PERRY

Ese lazo con el legado artístico de la isla caribeña la plasmarán nombres como el de Omar Perry, que ofrecerá en Rototom junto a la banda francesa Easy Riddim Maker un tributo a su padre, el legendario productor Lee 'Scratch' Perry, uno de los pioneros del dub y figura clave en la historia del género.

Por su parte, el barcelonés Pure Negga, guiará con su Rototom Cypher Experience -otro de los shows especiales programados- este encuentro exclusivo que reunirá sobre el escenario a una quincena de artistas y músicos invitados, mostrando la vitalidad de una nueva generación que hace del reggae un espacio de exploración.

Sin dejar la escena catalana y plasmando esa vuelta a las raíces del género, el festival confirma a la banda de rocksteady y early reggae Tarraco Raggae. El cartel refleja también la potencia del reggae contemporáneo en el panorama internacional, con proyectos que han ampliado sus márgenes en los últimos años.

La banda francesa Dub Inc, referente europeo del reggae actual, compartirá protagonismo con artistas como el también francés Biga Ranx, pionero del vapor-dub -fusión de dub, reggae y texturas electrónicas lo-fi- junto a propuestas que exportan ese aire fresco y creativo que atraviesa hoy el género en Europa, de la mano de las artistas británicas Greentea Peng -con su alquimia de dub, neo-soul, jazz o R&B- y Hollie Cook, o de Bleu Soleil desde la escena francesa.

El mapa musical de Rototom sigue explorando las corrientes de la música jamaicana con Mr Vegas, el aclamado productor de basshall music Kybba, Charly Black o Bamby. A su vez, la cultura dub volverá a desplegar su potente dimensión sonora con algunos de los proyectos más respetados del circuito internacional, como Alpha Steppa encarnando esa tradición de sound systems que ha convertido el dub en una de las expresiones más influyentes y experimentales del universo reggae.

FUSIONES SONORAS

El festival vuelve también a abrir espacio a las fusiones y exploraciones sonoras que dialogan con el reggae desde otros territorios musicales. Aquí destaca la presencia de la barcelonesa Lia Kali, una de las voces más personales de la escena musical urbana actual, y de la rapera Lady Leshurr, exponente del grime británico contemporáneo.

Junto a ellas, llegan otras propuestas, también con base en España, como la de los granadinos Eskorzo con su fusión de cumbia, reggae, ska o afrobeat o las raperas Las Ninyas del Corro desde Barcelona. Este abanico de fusión contemporánea se amplía también, desde Argentina, con la poética voz de Natalia Doco y su mezcla de músicas del mundo con elementos electrónicos y orgánicos, e Ilan Amores, que acercará al festival su enfoque híbrido de cumbia, punk y sonidos urbanos, expandiendo los márgenes del mestizaje musical de Rototom.

Representando la vertiente más experimental del festival emerge también Omega Nebula, con un sonido que transita entre el dub y la electrónica.

En el marco de esta primera tanda de confirmaciones, y dentro de este territorio fusión, la escena española tendrá además un protagonismo especial con propuestas de mestizaje de alto voltaje, a caballo entre la rumba, el flamenco y la música callejera, como la que encarna G-5, la súper banda que integra a Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jerez, Diego 'Ratón' y Tomasito, reflejando la apuesta por el eclecticismo sonoro que Rototom cultiva desde hace años: abrir puertas a nuevos públicos sin perder de vista la raíz que lo define.