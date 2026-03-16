Malú y Fangoria se incorporan a la segunda edición de Del Poble Fest de Tavernes de la Valldigna

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VALÈNCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de Del Poble Fest, que tendrá lugar los días 19 y 20 de junio en Tavernes de la Valldigna (Valencia), ha añadido dos nuevos artistas, Malú y Fangoria, que se suman a nombres como Taburete, Álvaro de Luna, Loquillo y Beret que ya habían confirmado su paso por el festival, según ha informado la organización en un comunicado.

Malú se suma al cartel del festival "tras más de dos décadas de trayectoria marcada por el éxito y la conexión con el público", han apuntado las mismas fuentes. Desde su debut con el álbum 'Aprendiz', la artista ha construido una carrera repleta de discos multiplatino y giras multitudinarias por toda España y Latinoamérica.

En los últimos años ha continuado renovando su sonido con nuevos lanzamientos y colaboraciones que refuerzan su presencia en la escena actual. Este verano, Malú llevará al escenario del festival un directo cargado de emoción, repasando sus grandes éxitos y sus trabajos más recientes, en la que será su única actuación en Comunitat Valenciana este verano.

También formará parte del cartel el icónico dúo Fangoria, referente indiscutible del pop electrónico en español desde hace décadas. Integrado por Alaska y Nacho Canut, el proyecto ha mantenido una identidad sonora "inconfundible" y una "constante capacidad de reinvención", han señalado las mismas fuentes.

Fangoria ofrecerá en el festival un espectáculo vibrante que recorrerá algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio junto a sus su esperado próximo disco 'La verdad o la imaginación' que verá la luz en el mes de abril y que se podrá descubrir sobre el escenario de Del Poble Fest.

Del Poble Fest ofrecerá dos jornadas consecutivas con una programación de música en directo pensada para todos los públicos. "Un apuesta firme por la recuperación del espíritu de los conciertos populares, característico del mundo rural frente las grandes superproducciones urbanas", han apuntado.

La experiencia de Del Poble Fest complementará la música con una oferta gastronómica exclusiva diseñada para el festival. Gastro League será un espacio reservado dentro del recinto del festival donde la protagonista será la oferta gastronómica con distintos y variados food trucks, además de contar con un escenario propio que acogerá actuaciones exclusivas y sesiones de djs.

Del Poble Fest se celebrará en un recinto de más de 25.000 metros cuadrados, con dos escenarios, zonas VIP y un entorno único que combina naturaleza, música y gastronomía. La experiencia se enriquece con la colaboración de Gastro League.

El festival tendrá el mismo horario ambos días. Las puertas se abrirán a las 13 horas, dando acceso a la zona gastronómica, donde estará ubicada Gastro League y uno de los escenarios con conciertos y actividades. A partir de las 17 horas se abrirá el escenario principal y las zonas VIP, y desde las 18 horas comenzarán los grandes conciertos. El cierre será a las 4 horas.

Globaly live Del Poble Fest es una iniciativa de Globaly Live junto con Grupo Chandrío, en colaboración con el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.