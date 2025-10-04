Una manifestación exige el embargo "integral" de armas y el fin de las relaciones con Israel: "Es una obligación legal"

Una manifestación exige embargo "integral" de armas y "fin de las relaciones con Israel": "Es una obligación legal" - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación ha recorrido este sábado por la tarde el centro de València, desde la Plaza de Toros hasta Plaza América, para pedir el "fin del genocidio en Palestina", un embargo "integral" de armas y el "fin de las relaciones con Israel", así como "la liberación de todas las personas secuestradas": "Es una obligación legal".

Bajo el lema 'Embargo de armas integral ya y fin de las relaciones con Israel', la protesta, que se enmarca dentro de 80 manifestaciones que tienen lugar este fin de semana en el país para apoyar al pueblo palestino, ha estado encabezada por una pancarta con el lema 'Israel genocida, Espanya patrocina. Boicot Israel. Palestina lliure'.

También han exhibido una imagen del presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, con un bigote de Hitler y las manos manchadas de sangre, encima de una pancarta con el lema 'Genocida'. Durante el recorrido, los manifestantes, muchos de ellos con banderas de Palestina, han vestido camisetas con el mensaje 'Free Palestine (Palestina Libre)' y otras con sandías, símbolo de Palestina.

Igualmente, han lanzado gritos de 'Palestina libertad'; 'Boicot a Israel'; 'Gaza sangrando y Europa observando'; 'Netanyahu al tribunal, sionista criminal'; 'Cortar relaciones con las ocupaciones' o 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá'.

Además, han portado carteles con lemas como 'Que lo injusto nunca nos sea indiferente. Libre Palestina'; 'Israel assassí del poble palestí (Israel asesino del pueblo palestino)'; 'IsraHell'; 'La nostra millor arma és la solidaritat (Nuestra mejor arma es la solidaridad)' o 'Sánchez oportunista, cómplice sionista'.

Al llegar a la altura del establecimiento de la cadena Starbucks ubicado en la calle Colón, los participantes se han parado a gritar 'Boicot Starbucks'

"EMBARGO YA"

El fundador de Voces x Palestina, Ahmed Hamdan, ha subrayado, en declaraciones a los medios de comunicación, que se manifiestan este sábado porque "no" quieren "ser cómplices de este genocidio". "Tenemos que dejar de vender y comprar armas a Israel", ha sostenido, por lo que ha exigido "el embargo ya".

Hamdan ha señalado que instan a los partidos políticos a que "voten sí al Real Decreto de Ley que se exige". Además, ha afirmado que es "importante" llevar a cabo "más medidas", puesto que "eso no es suficiente".

Entre estas medidas, ha pedido "cortar relaciones con Israel": "Nosotros no queremos ser cómplices en ese sentido, no tenemos que tener relaciones con un régimen colonial sionista que está cometiendo un genocidio. Después de casi dos años exigimos lo mismo y seguimos sin ver medidas".

El fundador de Voces x Palestina también ha exigido la liberación de la Global Sumud Flotilla, que lleva ayuda humanitaria a Gaza. "Tenemos aquí en Valencia al diputado Juan Bordera", ha precisado, al tiempo que ha remarcado que "han ido a una misión pacífica que deberían hacer los gobiernos, que deberían de mandar esa ayuda".

"Ellos están tomando todas esas responsabilidades que tenían que tomar los gobiernos. Por eso exigimos la liberación, porque es un secuestro lo que están haciendo con ellos", ha incidido.

Respecto a la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Hamdan ha expresado que "no" va a opinar sobre ello porque a su parecer es "una nueva declaración de guerra" y "no un plan de paz". "Ya en su momento veremos qué decir", ha concluido.

PROTESTA "NÚMERO 36"

Por su parte, el miembro de BDS País Valencià, Jorge Ramos Tolosa, ha precisado que esta es la protesta "número 36, solo en la ciudad de València y solo desde octubre de 2023".

"Esta movilización se enmarca en 80 manifestaciones en todo el Estado este fin de semana para dar apoyo al pueblo palestino, pedir el fin del genocidio y, en concreto, pedir un embargo integral de armas que no está aplicándose, el fin de las relaciones, las sanciones a Israel y la liberación, por supuesto, de todas las personas secuestradas por Israel de la Flotilla de la Libertad y también de las personas palestinas secuestradas por Israel, que son más de 11.000, incluyendo 400 niños y miles de estas personas sin juicio ni cargos, que pocas veces se habla", ha manifestado.

Ramos Tolosa ha resaltado que este momento es de "efervescencia global extraordinaria", pues "hay un clamor popular increíble": "La causa palestina se está convirtiendo en una escuela de ciudadanía, en una escuela de militancia para personas jóvenes y no tan jóvenes".

En este sentido, ha afirmado que "nunca olvidarán la causa palestina" porque "siempre estarán ligadas millones de personas" a ella. Igualmente, ha aseverado que estas movilizaciones "van a continuar ya no solo hasta el fin del genocidio, sino hasta que Palestina sea libre".

El miembro de BDS ha puesto en valor que la movilización en el país por parte de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) "está consiguiendo, obviamente, presionar más que ningún otro Estado de la OTAN, ni de Europa, ni del Norte Global". "Por eso las famosas nueve medidas que anunció --el presidente del Gobierno-- Pedro Sánchez hace unas semanas", ha destacado, al tiempo que ha lamentado que estas medidas "todavía son insuficientes y ni siquiera llegan al mínimo que es lo que exige la ONU".

Así, ha recalcado que "ahora mismo no solo es un deber moral y humano apoyar al pueblo palestino; acabar con el genocidio; dejar de ser cómplice, de comprar y vender armas, y permitir el tránsito de barcos de la muerte, como hemos hecho muchas manifestaciones en el Puerto de València porque pasan barcos de la muerte cargados de armas a Israel, sino que es una obligación legal de todos los Estados como estableció, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia el 19 de julio de 2024, no asistir y no tener relaciones comerciales con Israel".

"Entonces, estamos pidiendo simplemente que se cumpla el derecho internacional y los derechos humanos. Y ahora más que nunca, con más fuerza que nunca, con más gente que nunca, no vamos a dejar de movilizarnos hasta que esto se consiga", ha resaltado.

Preguntado por el hecho de si cree que el Gobierno central tomará las medidas que reclaman, Ramos Tolosa ha aseverado que "sí, por supuesto": "Por eso luchamos también".

En esta línea, ha destacado que "ya se ha conseguido que se empiecen a aplicar algunas medidas". "Es que el clamor global, la indignación popular y la movilización después de la Flotilla no ha dejado sino de crecer. Huelgas generales, manifestaciones que no paran. Entonces, obviamente, a más presión, más posibilidades de que esas medidas se aprueben", ha apuntado.

"Y vuelvo a repetir, estamos pidiendo que se cumpla el derecho internacional. No estamos pidiendo nada más en ese sentido. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta que ahora mismo, Palestina conjuga toda la energía y toda la ilusión de un mundo nuevo. Un mundo nuevo, ahora mismo, se llama Palestina. Luchar por Palestina", ha concluido.

((Habrá ampliación))