Una manifestación sale a la calle para reivindicar una Comunitat "de futuro" que respeta su lengua y origen

Manifestantes portan banderas y reivindican una Comunitat "de futuro" - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación convocada por la Comissió 9 d'Octubre de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha salido a la calle este viernes, Dia de la Comunitat Valenciana, bajo el lema 'Guanyem el país', para reivindicar una autonomía "de futuro" que "respeta su lengua y su origen".

Junto a esta manifestación, blindada por la Policía Nacional, para esta jornada se ha desarrollado otra marcha de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) Sindicato de clase y feminista, que partía a la misma hora desde la Plaza de San Agustín y finalizará, a las 22 horas, en la Plaza América.

Tras la pancarta de la Comissió 9 d'Octubre se encontraban representantes de ACPV, Societat Coral El Micalet, Decidim, Plataforma per la Llengua, Esquerra Republicana, Esquerra Unida, Recortes Cero y Compromís.

También han participado miembros de STEPV, UGT y CCOO, que han contado con una banda de música que cantaba 'Que no, que no, que no volen més retallades ni en sanitat ni en educació' y llevaban un cartel en el que se podía leer 'Consellera Dimissió'. Los manifestantes portaban, además, la Senyera, las banderas de sus respectivas organizaciones y cuatribarradas.

La presidenta de ACPV, Ana Oliver, ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la marcha, que tienen el pensamiento centrado en la Comunitat, "en un país valenciano de futuro, que habla nuestra lengua, que respeta nuestra cultura y nuestro origen", ha dicho.

Y esto se produce, ha dicho, en un momento en el que se cumplen 750 años de la muerte de Jaume I, "una cita que ha pasado absolutamente inadvertida por las instituciones y que, cuando han publicado la programación, lo han hecho en castellano. Con un presidente que no sabemos si va a continuar y que nadie ha votado. No es eso lo que queremos para el País Valenciano", ha señalado.

"Queremos --ha añadido-- un País Valenciano con leyes propias, que pueda gobernar, que pueda dictaminar sobre el derecho civil valenciano. Que hable valenciano, que respete a la escuela", ha reclamado.

Apuestan por una Comunitat que "respete" también el sector primario, el medio ambiente, y que evite la desgracia que se sufrió el 29 de octubre de 2024, la dana que ha dejado 233 víctimas mortales en la provincia de Valencia. "Porque no se han dado soluciones, no se ha dado reparación a la gente que ha sufrido la dana, no se ha dado justicia a las víctimas mortales", ha recordado.

Por su parte, Marc Candela, de STEPV, ha afirmado que se suman a la manifestación por la educación: "Hemos hecho un bloque educativo en la manifestación porque ya teníamos haber hecho manifestaciones alrededor del día 11 de cada mes", ha dicho.

"Estamos aquí y obviamente continuaremos aquí para reivindicar las mejoras que quedan todavía pendientes", ha indicado, para lamentar que el Gobierno valenciano "no quiera seguir negociando". "Debemos incrementar la presión porque no puede ser que queden temas pendientes sin negociar", ha apostillado.

En esta línea, desde UGT han subrayado que toda la comunidad educativa está sufriendo esta situación "y está viendo como no se resuelven todos los problemas que hay dentro de las aulas". Por este motivo se han sumado a la manifestación.

Igual que CCOO, que ha señalado que desde el sindicato reivindican la identidad del País Valenciano, "en defensa de la lengua que se está recortando en el sector educativo". "Reivindicamos mejoras para la escuela pública; mejoras para el pueblo valenciano y que todo el mundo pueda tener una vivienda digna", ha apostillado.