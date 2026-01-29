Manifestantes llaman al "boicot a Israel" a las puertas del Valencia Basket - Maccabi Rapyd Tel Aviv

Imagen de la manifestación frente al Roig Arena - EDUARDO MANZANA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una concentración ante las puertas del Roig Arena, donde esta tarde se va a disputar el partido de Euroliga entre Valencia Basket y Maccabi Rapyd Tel Aviv, llama al "boicot a Israel" para acabar con el "genocidio" del pueblo palestino. A juicio de los manifestantes, es "mentira" que el deporte no tiene nada que ver con la política.

El club valenciano confirmó ayer miércoles que los abonados 'taronja' podrían asistir al partido de este jueves ante Maccabi Rapyd Tel Aviv, con el objetivo de no perjudicar a sus aficionados, y no fomentar el agravio comparativo que está suponiendo a nivel competitivo, y tras haber podido confirmar la colaboración de las instituciones.

El Valencia Basket - Maccabi Rapyd Tel Aviv es el primer partido en territorio español de esta Euroliga, ante un rival israelí, que cuenta con presencia de público en el pabellón. De hecho, el pasado 15 de octubre, los 'taronja' se midieron a puerta cerrada en el Roig Arena en la derrota ante el Hapoel Tel-Aviv (93-100).

El movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) del País Valencià ha convocado esta acción, que desde pasadas las 18.30 horas reúne a manifestantes en los alrededores del recinto multiusos que claman contra la política del gobierno de Benjamín Netanyahu.

"Estado terrorista, estado sionista", "Boicot, boicot, boicot a Israel", "No es una guerra, es un genocidio", "Free Palestine", Israel asesina, Europa patrocina", "Fora sionistes del Roig Arena" --Fuera sionistas del Roig Arena--, "Fora Israel de València" --Fuera Israel de València-- o "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel" son algunas de las proclamas que se escuchan.

Los manifestantes también portan carteles que rezan 'No al blanqueo deportivo, Stop genocidio, boicot Israel', '¡Esport sí, genocidi no' --Deporte sí, genocidido no--, 'Israel is not welcomed' --Israel no es bienvenido--, 'Davant els seus tancs, la dignitat del poble' --Ante sus tanques, la dignidad del pueblo--, 'Fin al genocidio' o 'Por genocida fuera Israel del baloncesto'.

Un representante de BDS ha leído un comunicado en el que sostiene que "el mundo es testigo de una tragedia humanitaria sin precedentes". "Nuestras autoridades han decidido abrir las puertas a un equipo --Maccabi Rapyd Tel Aviv-- que representa a un Estado que ignora el derecho internacional. Valencia es y debe seguir siendo una ciudad de paz, acogida y justicia", ha afeado.

Así, ha afirmado que "no podemos ni queremos normalizar la presencia de instituciones y criminales de guerra que sirven de propaganda para un régimen que hoy está bajo la lupa de la justicia internacional". "Se nos dice que el deporte no tiene nada que ver con la política, pero sabemos que es mentira. Muchos de estos jugadores no solo son atletas, son o han sido miembros activos de la Fuerza de Defensa de Israel", ha agregado.

"No podemos ignorar que quienes hoy pisan nuestra cancha ayer pudieron estar imponiendo armas contra la población civil. No son bienvenidos, no en nuestras calles, no en nuestros pabellones", ha proclamado.

"Permitir este partido es un insulto a las víctimas. Más de un medio millón palestinos han sido asesinados en las manos de ellos. ¡Viva Palestina libre!", ha exclamado.

Agentes de la Policía Nacional han establecido un dispositivo de seguridad por parte de la Comisaría Provincial de Valencia, con motivo del partido de baloncesto entre el Valencia Basket y Rapyd Tel Aviv en el Pabellón Roig Arena. El encuentro ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.