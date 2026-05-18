Marc Casals, Carles Fenollosa e Ingrid Guardiola, entre los Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians - PREMIS DE LA CRÍTICA DELS ESCRIPTORS VALENCIANS

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Marc Casals, Carles Fenollosa, Ingrid Guardiola, Guadalupe Sáez, Tina Vallès y Muriel Villanueva son los galardonados en la XXXVI edición de los Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians.

Otorgados por la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), distinguen las mejores obras del año pasado en las modalidades de literatura infantil, juvenil, narrativa, ensayo, teatro y traducción. La entrega se celebrará en València el próximo 5 de junio.

Por categorías, Tina Vallès ha sido la ganadora del premio de literatura infantil por 'Coses imprevistes', editado por Animallibres con ilustraciones de Mercè Galí. El jurado ha destacado la capacidad imaginativa y la combinación de géneros literarios. El libro explica la correspondencia sensible de objetos domésticos preocupados por la persona con quien conviven.

Tina Vallès (Barcelona, 1976) es autora de libros infantiles como 'Els pòstits del senyor Nohisoc' (Premi Folch i Torres) y de novelas como 'La memòria de l'arbre' (Premi Llibres Anagrama, M. Àngels Anglada, Jean Monnet en Francia y traducida a 19 idiomas) y 'El senyor Palomar a Barcelona'. Es una de las tres responsables del podcast sobre literatura infantil y juvenil Poc Cas (Vilaweb), coeditora del portal de cuentos Papre de vidre y articulista en Vilaweb.

'El cielo del agua' (Sembra Llibres), de Muriel Villanueva, ha recibido el premio en la categoría juvenil. El jurado ha valorado la sensibilidad literaria que explora con profundidad los procesos de construcción identitaria, la complejidad de los vínculos familiares y afectivos y las fragilidades emocionales propias de la adolescencia actual, además del diálogo con la tradición literaria, concretamente, con Mercè Rodoreda. Se trata de una novela sobre el crecimiento de una adolescente perdida en medio de Barcelona.

Muriel Villanueva (Benimaclet, 1976) ha escrito una treintena de libros de narrativa y poesía para todas las edades. En narrativa juvenil destacan 'Duna', 'Dunes', 'Rut sense hac', 'Digueu-me Ju' y la trilogía 'L'Esfera'. Ha sido traducida a varias lenguas y ha recibido premios como el Llibreter, el Carlemany, el Atrapallibres o el J. M. Casero.

En narrativa, Carles Fenollosa ha recibido el galardón por 'Guerra, victòria, demà' (Libres de la Drassana), una novela que el jurado ha calificado "de una impecable construcción, proveída de una prosa estilosa y a la vez expresiva". El libro traza la historia del médico y activista cultural Jesús Martorell, un personaje corriente que tiene que gestionar desde el exilio el derrumbe de su mundo y construir un propósito que le ayude a salir adelante.

Carles Fenollosa (València, 1989) es investigador, profesor y escritor. Ha escrito 'Narcís o el onanisme' (Premi Lletraferit de Novel·la, 2018), la biografía 'Víctor Iranzo, poeta de la Renaixença (1850-1890)' (Premi València Nova d'Assaig, 2022) o el ensayo 'La modernitat frustrada. Llengua, literatura i política al País Valencià dels sigles XVI, XVII y XVIII' (Premi València d'Assaig 2025).

En la categoría de ensayo, el premio ha recaído en Ingrid Guardiola con la obra 'La servitud dels protocols' (Arcàdia), un texto que analiza cómo el neocapitalismo y la tecnocracia han excluido a varios sectores sociales. El jurado ha valorado la extrema actualidad del libro y la necesidad de esta reflexión.

Ingrid Guardiola (Girona, 1980) es productora, investigadora y realizadora audiovisual. Doctora en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra (2015), ha trabajado sobre todo en cuestiones relacionadas con el género, la desigualdad y la tecnología en el marco de la cultura y de la práctica audiovisual. Es profesora de la Universitat de Girona y de la Universitat de Barcelona.

En teatro, las desapariciones de menores y la presión de la maternidad inspiran 'Tinc un bosc al cervell' (Institut del Teatre y Galés Edicions), de Guadalupe Sáez. El jurado ha reconocido su talento para crear una obra de una honestidad y una desnudez sobrecogedoras con una excelente tensión dramática

Guadalupe Sáez (1981) es dramaturga, guionista y periodista. Ha escrito textos familiares como 'Boreal' (2022) y obras para adultos como 'L'alegria està ací dins' (2017) o 'Se'ns està quedant cos de postguerra' (2014). Ha recibido varios premios y becas.

En la categoría de traducción, Marc Casals ha merecido el premio por 'El jardiner i la mort' (Edicions del Periscopi), de Gueorgui Gospodínov. El jurado ha considerado que es un texto de una gran profundidad y belleza fruto un conocimiento profundo de la lengua y la cultura búlgaras. La novela es una crónica sobre la generación de los hombres nacidos a las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.

Marc Casals (Girona, 1980) es licenciado en Traducción e Interpretación por la Universitat Pompeu Fabra. Establecido en los Balcanes, traduce del búlgaro y el BCMS (bosnio/croata/montenegrino /serbio). También escribe sobre historia, política y cultura balcánicas en varios medios.

CAMACUC, PREMI DIFUSIÓ

Además, la junta de la AELC en la Comunitat Valenciana ha querido destacar la tarea de la revista Camacuc con el Premi Difusió. También ha distinguido la trayectoria literaria de Mercé Viana (Alfafar, 1946), que será la escritora homenajeada durante la velada.

El acto se celebrará con una cena en la sala Astoria del Hotel Only You de València el viernes 5 de junio. El precio del menú para socio y un acompañante es de 30 euros por persona, de 45 euros por persona para el resto. Las reservas se tienen que hacer a aelc@escriptors.cat.

El jurado de los XXXVI Premis ha estado formado por Lourdes Boïgues, Maria Josepa Payà y Ricard Ruiz Garzón (Literatura infantil); Victoria Eugènia Cremades, Dari Escandell e Irene Zurrón (Literatura juvenil); Xavier Aliaga, Marina Porras y Joaquim Espinós (Narrativa); Sebastià Alzamora, Joan Garí y Lluïsa Julià (Ensayo); Elies Barberà, Josep R. Cerdà y Sílvia Navarro (Teatro); Jèssica Ferrer Escandell, Catalina Iliescu y Víctor Manuel Pina (Traducción).

MEJORES OBRAS DE POESÍA

En cuanto a las mejores obras de poesía y traducción poética, la AELC otorga los Premis Cavall Verd, que este año han recibido 'Sala Augusta' seguido de 'Llengua materna' (Proa), de Sebastià Alzamora, y 'Poesia completa', de Elizabeth Bishop (Edicions de 1984) con traducción de Jordi Fité.

Los XXXVI Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians tienen el apoyo de CEDRO y de la Institución de las Letras Catalanas.