Martínez acusa a Bolaños de "mentir": "No hay ningún recorte en el juzgado que instruye la dana"

Archivo - La consellera de Justicia, Nuria Martínez, en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha acusado este miércoles al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de "mentir" porque asegura que "no hay ningún recorte" en el juzgado de Catarroja que instruye la gestión de la dana y ha lamentado que "se entrometa" al indicar que estudiaría cómo apoyar la denuncia de una reducción de personal "que no existe y en ningún caso se va a dar".

Martínez ha señalado en un comunicado que esta "es la muestra más evidente de cómo hacer mala política con el dolor de las víctimas. Una postura lamentable que además se fundamenta en una mentira".

La consellera se ha pronunciado en estos términos después de que Bolaños haya defendido en la sesión de control del Congreso su derecho a denunciar "cualquier injusticia" y a criticar resoluciones judiciales "con argumentos jurídicos" al tiempo que ha señalado que sí afecta a la independencia judicial "destruir pruebas y hacer una trama criminal organizada para tapar las pruebas de la corrupción de un gobierno del PP", así como "jactarse ante sus compañeros de controlar la Sala Segunda (del Tribunal Supremo) por la puerta de atrás" y "retirar a la jueza de la dana los funcionarios que dependen del gobierno de la Generalitat Valenciana".

Según ha sostenido Martínez, "por más veces que se repita una mentira esta no se convierte en verdad. No lo vamos a consentir. Jamás el Consell ha valorado quitar recursos de la jueza que instruye la causa de la dana. Todo lo contrario, pues lo que hace la Conselleria es crear plazas fijas y no temporales para este juzgado, al convertir cuatro plazas de refuerzos en plazas estructurales".

La titular de Justicia ha explicado este miércoles en Les Corts que la Generalitat garantiza que "en todo momento" se va a disponer de los cuatro refuerzos en el Juzgado de Catarroja.

"No pararemos hasta conseguir que dejen de mentir y permitir que se extienda un bulo. No señores, esta es la verdad: No se reducen los recursos, se estabilizan las plazas, dentro de un ambicioso proceso de estabilización de las plantillas de la Administración de Justicia, con el que 200 plazas de las 438 de refuerzos actuales pasarán a ser plazas estructurales", ha reiterado Nuria Martínez.

La consellera ha añadido que es "muy sencillo de comprender para quien no quiera tergiversar y enmarañar: esas cuatro plazas de refuerzo temporales se van a convertir en cuatro plazas nuevas estructurales para el tribunal" y ha reiterado que la jueza "no va a quedarse sin ningún funcionario menos. Tendrá los mismos recursos que hasta la fecha para hacer una instrucción como es necesario".

Este mismo miércoles la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha aprobado elevar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una propuesta para renovar otros seis meses el refuerzo judicial con que cuenta la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja (Valencia), que instruye la causa por la gestión de la dana.

La magistrada que instruye la causa advirtió el pasado viernes en un auto que prevé una "gran dilación" en la instrucción ante la comunicación recibida por parte de la Conselleria de Justicia de la supresión, a partir del 30 de junio, "de los puestos que ocupan cuatro funcionarias de las que vienen estando asignadas a la causa de la dana desde el 26 de marzo de 2025", fecha en la que se incorporó la Juez en comisión de servicios de la plaza número 3.