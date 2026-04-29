Martínez Mus muestra "el máximo respeto" por las protestas del taxi pero insiste en que la prioridad son los ciudadanos

Archivo - El nuevo conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio del Gobierno valenciano, Vicente Martínez Mus - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha mostrado "el máximo respeto" por la nueva protesta de hoy del taxi, pero ha insistido en su prioridad son los ciudadanos y que por ello en el decreto en el que está trabajando para regular la movilidad --que confía en que para este mes de mayo haya novedades-- hará "compatible" este sector con el de las VTC.

Martínez Mus se ha referido así, en su visita el puesto de mando de Metrovalencia, a la nueva manifestación de taxistas de este miércoles que culminará con una concentración frente a su conselleria para rechazar el "intrusismo" de las VTC.

Al respecto, ha señalado que "siempre" he manifestado "el máximo respeto por la movilizaciones de estos sectores" y ha recalcado que estamos ante "una pugna entre esos dos modelos", los taxis y las VTC. "Cada uno está haciendo sus medidas de presión como entiende oportuno, pero nosotros nos debemos a los ciudadanos", ha subrayado el conseller que ha apuntado que defiende "ese criterio desde el principio".

Por ello, ha destacado que están trabajando en una regulación que "haga compatible los dos modelos de cara al futuro siempre pensando en la mejora del servicio de los ciudadanos". "Yo entiendo la movilización, pero obviamente tengo que guiarme, creo que tengo esa obligación, por necesidad de la ciudadanía, no solo a escuchar , que lo hago y muy a menudo, a los sectores implicados", ha apuntado.

Martínez Mus ha señalado que llevan "tiempo trabajando" en ese decreto y ha confiado en que "no tarde mucho" y se pueden "tener novedades este mes de mayo" como, ha recordado, ya les anticipó tanto a los asociaciones de taxis como a las propias organizaciones de las VTC.

Preguntado por si mantendrá próximas reuniones con los taxistas, ha comentado: "Yo estoy predispuesto a reunirme todas las veces que hagan falta siempre que sea útil". "Hemos intentado hacerlo todos juntos, pero ellos decidieron que era mejor hacerlo por separado. Yo hablo frecuentemente con todos ellos, con los representantes directamente y reuniones formales, en cuanto lo creamos necesario ellos o nosotros que son convenientes, las haremos", ha apostillado. Martínez Mus se ha mostrado seguro de que "la solución la tendremos en el decreto".