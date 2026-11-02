Martínez Mus se reúne con el alcalde de Pego para analizar y coordinar actuaciones tras la dana Adam

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus (d), junto al alcalde de Pego (Alicante), Enrique Moll (i) - GVA

ALICANTE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Pego (Alicante), Enrique Moll, y sus respectivos equipos para analizar y coordinar las actuaciones que se están llevando a cabo en diferentes infraestructuras tras las afecciones provocadas por la dana Adam y avanzar así en la recuperación del municipio.

Durante el encuentro, Martínez Mus ha informado al consistorio sobre el desarrollo de las actuaciones de recuperación de las infraestructuras afectadas, la restitución de los servicios dañados y las labores de coordinación con los ayuntamientos para atender las necesidades derivadas de la emergencia, ha informado la Generalitat en un comunicado.

El vicepresidente ha indicado que el Consell completó la pasada semana la reapertura de una quincena de carreteras autonómicas que resultaron afectadas por la dana Adam, restableciendo así la circulación en la totalidad de la red viaria autonómica dañada por el temporal. La última fue la CV-700 en el término municipal de Pego y ahora se está realizando un estudio para llevar a cabo actuaciones que permitan un mejor drenaje de la vía que se sitúa junto a la marjal.

También ha trasladado a los responsables municipales información sobre los trabajos de evaluación y reparación de las infraestructuras forestales afectadas en la Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante).

En el marco de estas actuaciones, se han registrado hasta el momento 71 afecciones en aproximadamente 19,3 kilómetros de pistas forestales. Del total de incidencias localizadas, 14 corresponden a la provincia de Alicante y afectan, entre otros municipios, a Pego, L'Atzúbia, La Vall de Gallinera y L'Orxa.

El vicepresidente ha apuntado que las pistas forestales desempeñan una doble función, ya que "son fundamentales para la movilidad agrícola, pero también constituyen rutas estratégicas para la prevención de incendios forestales". En este sentido, según la Generalitat, se ha actuado para iniciar los trabajos de reparación de las pistas forestales de Pego y de La Vall de Gallinera.

En cuanto a los caminos rurales y agrícolas, Martínez Mus ha trasladado que se está llevando a cabo la identificación y evaluación de los daños registrados en las zonas afectadas, en coordinación con la Conselleria de Agricultura.

Durante el encuentro también se ha abordado "la importancia de que la Administración General del Estado se sume a la reconstrucción de los daños ocasionados por la dana Adam en estos caminos rurales", han apuntado desde el Consell.

Asimismo, el vicepresidente ha hecho referencia a las distintas medidas de apoyo destinadas a viviendas, vehículos y actividades económicas afectadas por el temporal, aunque ha reconocido que los daños sufridos por el sector agrario requieren una respuesta específica.

"El que ya tiene la cosecha para recoger probablemente considere insuficientes determinadas ayudas, por eso tenemos que agilizar todos los trámites y reforzar la colaboración con los ayuntamientos para llegar lo más lejos posible", ha afirmado.

DEPURADORAS Y PARQUE NATURAL

Durante el encuentro, también se ha realizado un seguimiento del funcionamiento y respuesta de las infraestructuras hidráulicas municipales afectadas por la dana Adam ejecutadas por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (Epsar).

Entre estas actuaciones se incluyen los trabajos en colectores y elementos de saneamiento que dan servicio a la estación depuradora de aguas residuales de Pego, donde los arrastres provocados por las inundaciones ocasionaron daños en distintos tramos de la red. Tras asumir las competencias municipales se preparan los trabajos para ejecutar una inversión de casi 600.000 euros.

Otras de las actuaciones que se están realizando en el entorno del parque natural de la Marjal Pego-Oliva. En una primera fase, junto a la empresa pública Vaersa, se han analizado los daños junto a medios especializados como drones y se están desembozando las salidas de agua y realizando tareas de limpieza que se extenderán durante los próximos días. En una segunda fase se reconstruirán las pasarelas en el parque, así como otras infraestructuras.

Durante la reunión también se han abordado otras actuaciones vinculadas a la recuperación de caminos rurales y vías pecuarias donde ha comenzado a actuar el consistorio. Así, se han puesto en común mecanismos utilizados durante la recuperación tras la dana de 2024 para acelerar diferentes cuestiones y coordinar las administraciones.

Por su parte, el alcalde de Pego, Enrique Moll, ha valorado la reunión y ha destacado la importancia de la coordinación entre administraciones para acelerar la recuperación de las infraestructuras dañadas. Moll ha puesto énfasis en la reparación de las pistas forestales y las canalizaciones de la estación depuradora, dos actuaciones que considera prioritarias para el municipio, ha detallado la Generalitat.

Finalmente, el primer edil ha pedido "paciencia" a la ciudadanía ya que se está comprobando que los daños "son mayores de lo que se pensaba inicialmente", por lo que el proceso de recuperación será lento y requerirá "actuaciones progresivas".

En este sentido, ha insistido en "la necesidad de mantener la colaboración entre administraciones para afrontar las reparaciones pendientes y recuperar, cuanto antes, las infraestructuras y servicios afectados por el temporal".