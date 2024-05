Marzà afea al Consell que "mantenga privatizado" el Hospital del Vinalopó: "Piensan más en el negocio que en la salud"

ALICANTE, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a las elecciones europeas de Compromís, Vicent Marzà, ha reprochado al Consell que "mantenga la gestión privatizada" del Hospital del Vinalopó, pues a su juicio es "incomprensible" que la Generalitat "piense más en el negocio de una empresa privada que en la sanidad y salud de todos". "Reivindicamos que la sanidad tiene que ser 100% pública", ha ensalzado.

Así se ha manifestado Marzá este sábado en la manifestación que ha rodeado el centro sanitario de Elx-Crevillent, en la que han participado la portavoz de la coalición valencianista en el Congreso, Àgueda Micó; la portavoz adjunta en Les Corts Aitana Mas y el portavoz de Sanidad, Carles Esteve, así como varios cargos locales de la formación, según ha informado la coalición en un comunicado.

"La sanidad no puede ser un negocio, por lo que el Consell no puede ir en contra de la ciudadanía, en contra de los mismos trabajadores y seguir manteniendo el negocio de una empresa privada por encima de la sanidad de todas", ha criticado Marzà, y ha señalado que este es "el único hospital que queda por revertir, por lo que es incomprensible que no tomen una decisión y la gestión pase a ser 100% pública".

En este línea, Compromís ha presentado múltiples iniciativas para que el Consell "cierre finalmente un modelo de gestión fracasado, opaco y que maltrata a su plantilla en beneficio del negocio de la directiva de una empresa fuertemente relacionada con el Partido Popular", ha denunciado el dirigente de la formación.

"La coalición ha apoyado recientemente a los trabajadores respecto a las denuncias de uso fraudulento del espacio público del principal director de la empresa, así como el goteo de profesionales que abandonan el departamento debido a las malas condiciones laborales de un modelo de negocio que basa sus ganancias en la precarización de las condiciones laborales y de la asistencia médica", ha concluido.