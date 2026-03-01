Marzo despierta en la Comunitat con nubes y posibilidad de lluvias débiles en sur de Valencia y norte de Alicante

Archivo - Cielo con nubes sobre València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana comienza el mes de marzo con una jornada sinfenómenos meteorólicos significativos y en la que el cielo presentará intervalos nubosos en la mitad sur e intervalos de nubes bajas en el resto. Además, no se descarta polvo en suspensión en la mitad sur.

De acuerdo a la predicción de Aemet, se pueden producir precipitaciones débiles en la mitad sur de Valencia la primera mitad del día, que probablemente se extiendan al extremo norte de Alicante y continúen unas horas de la tarde de forma más dispersa.

En cuanto a las temperaturas, no experimentarán cambios o irán en ligero descenso. Los termómetros oscilarán en las capitales entre los 8 y los 18 grados de Alicante; 8 y 17 en Castelló de la Plana y 9 y 16 en València.

El viento soplará flojo a moderado del nordeste en el litoral, amainando en litorales de Castellón y Valencia durante la mañana y rolando a componente este por la tarde. En el resto, habrá viento flojo de componente este.