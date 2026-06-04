Más de 100 entidades de todo el país constituyen en València la Red Estatal de Apoyo 'No Olvidar la Dana' - RED ESTATAL DE APOYO 'NO OLVIDAR LA DANA'

La compañía de Nacho Duato realizará un ballet benéfico el próximo 28 de junio para recaudar fondos para las asociaciones de víctimas

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRES) -

Más de cien entidades de todo el país han constituido este jueves en València la Red Estatal de Apoyo No Olvidar la Dana bajo el lema 'Verdad, Justicia y Reparación' para "acompañar a las víctimas, mantener viva la memoria y exigir que nunca más se repitan los errores que costaron tantas vidas".

El primer acto que celebrarán será un ballet benéfico el próximo 28 de junio en el Espacio Carmen Valero de Silla en el que diez bailarines de la compañía de Nacho Duato, bajo la dirección del propio coreógrafo, interpretarán una pieza de 25 minutos para recaudar fondos para las entidades de víctimas y afectados. las entradas sladrán a la venta mañana y habrá Fila Cero.

El acto ha contado con la participación de una treintena de entidades valencianas, que han firmado el Acta de Constitución de la Red, y con la presencia de la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez; la presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, y Elisabeth González, de la Asociación de Víctimas y Damnificados por la Dana de Valencia,

La red fue presentada por primera vez en Madrid el pasado mes de abril y desde entonces se han superado el centenar de organizaciones de diferentes sensibilidades ideológicas, políticas, sociales y religiosas que se han sumado y sus representantes confían en que se sigan ampliando las adhesiones a medida que se conozca: "Lo importante es caminar juntos junto a las víctimas y afectados, respetando la diversidad de opiniones y posiciones existentes, pero compartiendo el compromiso de que se conozca toda la verdad, se haga justicia y se repare el daño causado".

Así, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha destacado que todas las asociaciones están de acuerdo en el lema, en reclamar "verdad, justicia, reparación y memoria", aunque luego cada uno de los integrantes decida sumarse o no a los distintos actos que se vayan convocando. Álvarez ha reivindicado la memoria de los 230 fallecidos en la dana que "no tendrían que haber muerto" y ha exigido "reflexionar y repensar" todas las obras por parte de los expertos, no de los políticos, porque "si no solo servirán para dar una falsa sensación de seguridad".

De igual modo, Mariló Gradolí, ha recalcado que si en un principio las asociaciones de víctimas fueran "insultadas y maltratadas, finalmente hemos sido reconocidas" y esta red es "una muestra de la unidad que que continúa en la calle para que se haga justicia de aquel 29 de octubre de 2024". "Hay momentos en los que como asociaciones de víctimas te planteas si vale la pena continuar y la respuesta es sí, vale la pena continuar porque sabemos que tenemos el apoyo de la sociedad valenciana", ha reivindicado.

Asimismo, Elisabeth González ha recalcado que "han pasado 19 meses desde la tragedia del 29 de octubre y las víctimas seguimos aquí. Seguimos aquí porque no podemos olvidar. 230 personas perdieron la vida, perdidas irreparables, 230 ausencias que siguen faltando en la mesa de cientos de familias valencianas".

"EL SISTEMA FALLÓ"

"Fue una tragedia humana pero también puso de manifiesto graves fallos en la prevención, en la gestión de la emergencia y en la protección de la ciudadanía. La ausencia de alertas eficaces y de información a tiempo tuvo consecuencias devastadoras. Las víctimas no murieron por una sola causa, murieron porque el sistema falló cuando más debía protegerlas y por eso seguimos reclamando verdad, transparencia y responsabilidades", ha exigido. Pero también, ha recalcado, "queremos mirar al futuro y que se adopten todas las medidas necesarias para que algo así no vuelva a suceder".

Por su parte, Eduardo Puertas, portavoz del Centro de Voluntariado de La Cantina, donde se ha celebrado el acto, ha realizado un llamamiento a la sociedad valenciana y al conjunto de la ciudadanía para respaldar e impulsar esta red en "todos los rincones del país". Asimismo, destacó "la creciente implicación" del ámbito cultural en esta iniciativa con cerca de 80 personalidades destacadas que se han sumado.

"Hay que conocer la verdad de lo sucedido, garantizar la justicia para quienes sufrieron las consecuencias de la dana, reparar los daños ocasionados y contribuir a que una tragedia de estas características no vuelva a repetirse", reclaman desde esta inicitiva.